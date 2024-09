"Se puso azul y dejó de respirar": Peligroso reto viral le provocó un paro cardiaco a niño en el Reino Unido

04 sept. 2024 - 12:24 hrs.

Un peligroso viral en TikTok casi le cuesta la vida a un niño de 12 años en Reino Unido, cuyo caso ha sido difundido por su propia madre para evitar que otras familias pasen por este tipo de situaciones.

El afectado fue Cesar Watson-King, quien recreó la tendencia denominada "chroming". También conocida como "huffing", básicamente consiste en inhalar vapores tóxicos de sustancias en aerosol, pinturas metálicas, quitaesmaltes, gasolina, entre otros, para supuestamente alcanzar un estado de euforia.

En el caso de este niño, inhaló un envase de desodorante después de conocer el reto mediante un compañero. El acto le provocó convulsiones mientras se desplomaba en el suelo de la cocina de su casa, en donde lo encontró su madre.

"Vi morir a mi hijo"

Además de Cesar, Nichola King tiene otros tres hijos y había terminado de amamantar al menor de ellos cuando ocurrió el episodio. Se hubiese quedado dormida de no haber sido por el fuerte ruido que escuchó en las escaleras de su hogar.

Pensó que Cesar había bajado hacia la cocina para comer, pero se preocupó cuando oyó un gemido. Al encontrarse con su retoño, lo vio en el suelo convulsionando. "No tenía idea de lo que había pasado. Se puso azul y dejó de respirar, pensé que había muerto. Vi morir a mi hijo y vi cómo se apagaba la luz de sus ojos", declaró a Daily Mail.

Los paramédicos lo trasladaron al hospital, en donde siguió sufriendo convulsiones y una serie de paros cardiacos. A su vez, la policía encontró un envase de desodorante en aerosol y otros elementos cromados, surgiendo la hipótesis de que el menor los inhaló antes de quedar inconsciente.

Cesar Watson-King casi pierde la vida tras recrear el peligroso reto viral "chroming" (Daily Mail)

Cesar logró sobrevivir

Watson-King permaneció en coma inducido durante 48 horas y le dieron el alta ocho días después del episodio por el que casi fallece. Afortunadamente, la normalidad poco a poco está volviendo a su vida, ya que respira por sí solo y puede caminar, hablar, comer y beber; aunque suele sentirse cansado.

"He hablado con él y le he pedido que no vuelva a hacer algo así. He tirado a la basura todo lo que hay en la casa que se fumiga", declaró Nichola. Sobre el peligroso reto viral, comentó: "Les diría a los niños que no vale la pena. Definitivamente, no se siente bien cuando estás en el hospital tratando de respirar por ti mismo y por el dolor que le causas a tus padres".

De haber fallecido, Cesar Watson-King se habría sumado al trágico final de Tommie-lee Gracie Billington, Esra Haynes y Sarah Mescall, cuyas edades eran de 11, 13 y 14 años, respectivamente. Los tres murieron después de recrear el "chroming" en 2023 y durante el presente año.

Todo sobre Virales