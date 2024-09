Se infectó con un hongo en una piscina y le diagnosticaron cáncer: Colombiano solicitó la eutanasia a los 36 años

03 sept. 2024 - 10:44 hrs.

Una grave enfermedad que fue empeorando con el tiempo sin tener un diagnóstico que diera luces de recuperación llevó a que Javier Acosta, un colombiano de 36 años, optara por la eutanasia.

Fue él mismo quien contó su historia, a través de un video, provocando gran conmoción y solidaridad con Acosta. De hecho, decenas de aficionados del equipo de fútbol Millonarios, cuadro del que es hincha el afectado, acudieron el pasado viernes hasta la puerta del hospital donde estaba el joven para acompañarlo y despedirlo en el procedimiento.

Esto, luego de que el propio paciente en la publicación en cuestión transparentara de que era hincha de aquel club. "Mi nombre es Javier Acosta, soy hincha de Millonarios y el día de ayer tomé una decisión para mi vida y el día de hoy me despido de amigos y familiares a lo grande, aguante la vida locos", escribió en redes sociales.

La historia de Javier Acosta

De acuerdo a lo que indica el portal Telemundo, el joven bogotano quedó hace nueve años en silla de ruedas luego de un accidente de tránsito y contrajo un hongo en una piscina, lo que le provocó una grave infección que le llegó hasta los huesos, enfermedad que no se pudo controlar y decantó en un cáncer de sangre.

A pesar de lo anterior, Acosta no perdía la esperanza de poder recuperarse, pero los médicos le dijeron en los últimos días que no habría tratamiento posible para su condición. "Amigos, les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad", dijo en un video.

Ante los nulos resultados de los tratamientos, y el empeoramiento de su condición, Acosta tomó la decisión de optar por tomar la eutanasia que en Colombia es legal en caso de enfermedad terminal, grave o incurable y que fue realizada el viernes pasado.

“Se acabó la vida y hago el ‘en vivo’ para despedirme de todos porque más adelante no tendré fuerzas para decírselo. (...) No es fácil tener una infección de estas”, dijo el joven en uno de lo que fueron sus últimos días.

El revuelo del caso ha sido tal que hasta el famoso futbolista Radamel Falcao se comunicó con él cuando estaba en la clínica y le prometió que el primer gol que anotase con la camiseta de Millonarios se lo dedicaría, lo que finalmente cumplió.