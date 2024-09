No era un tornado: Meteoróloga Laura Batista explica extraño fenómeno que se registró en La Araucanía

25 sept. 2024 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde del martes se difundió en redes sociales un video que dio cuenta de lo que parecía ser un tornado que avanzaba por el sector de Collin Alto, en la comuna de Vilcún, región de La Araucanía.

En un comienzo, los vecinos del sector pensaron que se trataba de un tornado, sin embargo, la meteoróloga de Megatiempo, Laura Batista, explicó que en realidad fue otro fenómeno el que se registró.

¿Qué era el fenómeno que parecía ser un tornado?

"A simple vista parece un tornado, porque tiene una distribución vertical. Tiene una forma de nube de embudo, que son las que caen de la nube. Los tornados se generan con nubes de tormenta llamadas cumulonimbus, sin embargo, en este caso no se registraron estas nubes", aseguró Laura Batista.

La experta aseveró que se descartó la opción de un tornado porque no había rotación en las nubes que se ven en el video, sino que solo avanzaba. "Eso se genera cuando hay cambios muy fuertes de la dirección y la intensidad de vientos en diferentes niveles de la atmósfera, eso se llama cizalladura del viento, lo que no ocurrió en esta ocasión", dijo.

Al descartarse un tornado, se llegó a la conclusión de que este fenómeno ocurrió a causa de lo que se llama nubes accesorias (llamadas fractus), las que cuelgan de la base de otra nube.

"Esa nube cae y toca incluso suelo. Lo que pasa es que se desplaza rápidamente, es decir, avanza pero no rota", por ello no es un tornado, detalló la meteoróloga, quien luego acotó que este fenómeno "no es destructivo, no hace nada".

De todas maneras, estas nubes traen viento y se producen en un ambiente inestable. "Su aspecto no es tan definido como el tornado, que es más una columna que cae como un embudo y empieza a rotar, en cambio, esto es más irregular en su aspecto, algo desgarrado de la nube", afirmó Batista.

¿Es común ver este tipo de fenómenos?

La experta aseguró estas nubes pueden ser blancas o grises y, al ser eventos que ocurren en una determinada zona pequeña, tienen un diámetro de cerca de 100 metros, algo similar a los tornados.

No obstante, Batista precisó que "es muy raro verlas porque no es un tipo de nube que sea fácil de detectar", aunque al igual que los tornados, es más probable verlas desde el Biobío hacia el sur.