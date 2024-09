"Pasó bala y me apuntó en la cabeza": Así fue el violento turbazo a familia mientras dormían en San Bernardo

24 sept. 2024 - 11:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia fue víctima de un violento asalto mediante una modalidad conocida como turbazo al interior de su domicilio la madrugada de este martes en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió mientras las víctimas dormían, instancia que fue aprovechada por una banda delictual de ocho integrantes que irrumpió en la casa y los agredió para robarles sus pertenencias y un vehículo.

Robo está avaluado en 13 millones de pesos

De acuerdo a información policial, el ataque se produjo a eso de las 02:00 horas en un inmueble ubicado en calle Alfonso Donoso, en donde vivía una familia de cinco personas, entre ellas, un niño de tres años.

La subinspectora Constanza Vásquez explicó que personal policial llegó hasta la casa para realizar las diligencias por el delito de robo con violencia en modalidad turbazo. De acuerdo a la autoridad, "las víctimas se encontraban durmiendo al interior de su domicilio, momento en el que ingresaron alrededor de ocho sujetos desconocidos premunidos con armas de fuego".

Los integrantes de la banda "intimidaron y golpearon a las víctimas, logrando sustraer un vehículo y diversos artículos electrónicos" avaluados en casi 13 millones de pesos.

Vásquez comentó que en el sitio del suceso "se obtuvieron grabaciones de cámaras de seguridad que captaron la huida de los autores del delito y se consignó la declaración de un testigo presencial de los hechos".

"Me pegaron, nos robaron todo, hasta la ropa"

"Escuché ruidos cerca de las 2 de la mañana, porque el perro ladraba. Y ahí veo gente entrar a mi casa y a muchachos con revólver", relató Ricardo Arancibia, una de las víctimas.

"Subo al segundo piso y digo: 'Están robando el auto, están robando el auto'. Le dije a mi señora que llamara a Carabineros y cuando ella intenta llamar, suben tres muchachos", agregó.

Según su versión, los delincuentes "nos dijeron que entregáramos la plata. Me pegaron, nos robaron todo, hasta la ropa. Hicieron tira los televisores, sacaron los televisores de raíz con una violencia desmedida".

"Hicieron tira todo arriba, innecesariamente rompieron vidrios. No tiene ningún sentido, solo por violencia", agregó.

De acuerdo a Arancibia, la banda estaba compuesta por "niños chicos", principalmente. "Más de 15 años la mayoría no tenía", recordó, añadiendo que el atraco duró cerca de 10 minutos.

"Me apuntó en la cabeza"

"En la última parte, después que dijimos que no teníamos nada. (...), pensé que ya se habían ido, le digo a mi señora que tratara de llamar (a Carabineros) Ahí sube de nuevo el tipo y me dice: 'Entrega el dinero, nosotros estamos dateados, sé que tienes dinero'. Y le dije que no tengo nada, qué dinero", dijo Ricardo.

Posterior a ello, el asaltante "pasó bala y me apuntó en la cabeza. Me encañonó, y como pasó bala, me imagino que se le trabó, y ahí me pegó con la cacha del revólver. Una persona abajo gritaba 'estamos listos, vamos, vamos', y ahí el tipo bajó".