"Me dijeron 'bájate o la matamos'": Video muestra violento portonazo a matrimonio en San Joaquín

24 sept. 2024 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un matrimonio fue víctima de un violento portonazo la noche del martes en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, luego que dos delincuentes los intimidaran para robarles su vehículo.

El hecho ocurrió cuando una de las víctimas descendía para abrir el portón de su domicilio. Ese momento fue aprovechado por dos personas armadas que se movilizaban a pie por el lugar.

El asalto fue registrado por una cámara de seguridad y en el video se aprecia el actuar agresivo de la banda, que intercepta con rapidez y de manera sorpresiva desde la parte posterior a los ocupantes del automóvil.

"Me dijeron 'bájate o la matamos'"

"Veníamos con mi señora en el vehículo y yo le paso las llaves a ella para que abra el portón para entrar a la casa", señaló a Meganoticias una de las víctimas, quien conducía la camioneta.

Durante esos segundos en que su pareja descendía "veo que vienen dos personas y una de ellas le pone una pistola a mi señora".

"Otro se mete por el lado mío y me dice... es irreproducible lo que me dijeron, pero en breves palabras me dijeron 'bájate o la matamos'", comentó el hombre.

Vecinos ayudaron al matrimonio afectado

"Los tipos se esconden, aparecen por detrás y empujan a la pareja que se está bajando de copiloto. Al propietario de la camioneta que estaba arriba lo encañonan, le quitan la camioneta y salen arrancando", relató una vecina, quien no quiso revelar su identidad.

"Aparecen varios vecinos tomando sus automóviles para perseguir a los delincuentes, pero no dan con el paradero de ellos", agregó.

Según indicó, la copiloto dejó un teléfono celular dentro de la camioneta e intentó activar el GPS. "Da una ubicación, parten todos para allá, llega Carabineros, inspeccionan el lugar y no encuentran la camioneta", dijo.