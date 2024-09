Boric emplaza al Consejo de Seguridad y apunta a EEUU y Rusia en cumbre ONU: "No deberían tener derecho a veto"

23 sept. 2024 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric expuso en la sesión plenaria de la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas (ONU) que se está realizando en Nueva York, Estados Unidos.

En la instancia, el mandatario emplazó a Rusia y a Estados Unidos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, criticando al sistema que rige en el organismo internacional que permite a los países más poderosos vetar resoluciones del consejo.

Las Naciones Unidas "están hechas en la forma de un mundo que ya no existe"

"Hoy creo que existe bastante consenso a nivel mundial en que ya no existen o no debieran existir clases privilegiadas, y que la riqueza que el mundo genera debiera distribuirse de forma mucho más equitativa de lo que ha sido hasta hoy, tanto en el mundo pensado dentro de sus estados nación, como dentro de nuestros propios países", planteó Gabriel Boric.

En ese sentido, señaló que "acá hay una conversación que siempre está por sobre la mesa, pero que nunca termina de resolverse: que tiene que ver que este espacio, las Naciones Unidas, están hechas en la forma de un mundo que ya no existe, el 2024 no es 1945".

¿Qué dijo Boric sobre el derecho a veto de países en la ONU?

Fue en ese contexto que el Presidente hizo referencia a los vetos de Estados Unidos y de Rusia a resoluciones adoptadas por la mayoría de los países cuando sus intereses están en juego, como ha ocurrido en el conflicto de Israel en Gaza o en la invasión rusa a Ucrania.

"Lo hemos visto en diferentes casos; en que un país u otro, según el conflicto geopolítico, veta una resolución, por ejemplo en el caso recientemente de Palestina con el veto de Estados Unidos, o anteriormente lo hace Rusia respecto de otro conflicto si es que no les gusta esa resolución. Pero sucede que el mundo ya no es así, y que estos países no deberían tener derecho a veto", sentenció.

"El Consejo de Seguridad no está representado el mundo como es hoy. Desde Chile, sin pretender integrar el Consejo de Seguridad, exigimos que cambien las reglas del juego para que se adecuen, de una vez por todas, al mundo en que vivimos", agregó.

