Las razones por las que reconocida panadería y pastelería de Ñuñoa solicitó su quiebra

23 sept. 2024 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un documento judicial presentado en el 12° Juzgado Civil de Santiago, Panadería y Pastelería Daniel Glukman SpA solicitó la liquidación voluntaria de sus bienes a causa de un complejo panorama económico por el cual atraviesa.

El emprendimiento ubicado en la comuna de Ñuñoa acusa en el escrito que durante el año 2020, a propósito de la pandemia, experimentó su primera crisis económica. Esto, por las restricciones de desplazamientos como toque de queda y "dificultades para la operación y apertura de locales comerciales; todo lo cual repercutió fuertemente en nuestras ventas, las cuales disminuyeron de forma drástica".

"Debido a ello, tuvimos que reinventarnos y atender a nuestros clientes por medio de delivery y aplicaciones de comida rápida, pero esta modalidad no fue suficiente para poder seguir cumpliendo con las obligaciones comerciales, previsionales y laborales", agrega el escrito.

Sin embargo, eso no fue suficiente y debieron acudir a préstamos de consumo, con el fin de sacar a flote el negocio, coincidiendo con la reapertura del comercio. Aunque las ventas aumentaron, estas lo hicieron de manera lenta y gradual y no de acuerdo a lo presupuestado.

Incumplimiento de franquicia

A lo anterior, "se sumó el incumplimiento por parte del franquiciado de nuestra sucursal de Mall Plaza Egaña, Nueva Pacifico SpA, el cual disminuyó el volumen de compras, pasando de una suma que fluctuaba entre los $10.000.000 y los $11.000.000 mensualmente, a tan solo $3.000.000 a $4.000.000".

Por si fuera poco, se señala que en junio de 2022, ENEL cobró más de 8 millones de pesos de electricidad de tres meses acumulados y que no habían sido facturados con anterioridad.

"Sin otra alternativa, tuvimos que celebrar un convenio de pago con ENEL, el cual tenía una tasa de más del 8% de interés, y una cuota mensual de aproximadamente $1.000.000. Dicha cuota era adicional a la cuenta habitual de electricidad por una suma de entre $1.500.000 y $1.700.000 mensual, con lo cual nuestra carga financiera continuó aumentando", se específica.

En el mismo documento, el representante legal de la cafetería, asegura que "me encuentro en un estado ansioso depresivo causado por los problemas financieros de la misma, por no poder responder adecuadamente a los proveedores, a los trabajadores, a quienes he puesto como prioridad en el pago, pero aun así no ha sido posible pagar todas las cotizaciones y sueldos".