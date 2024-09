La nueva marca de zapatillas que llegó a Chile: Auspició a Roger Federer y busca ser en una empresa tecnológica

23 sept. 2024 - 14:09 hrs.

¿Qué pasó?

Chile fue el país elegido para que la primera tienda de On, una marca deportiva de origen suizo que llegó a auspiciar a Roger Federer en sus últimos años de carrera, se instalara en Latinoamérica, más específicamente en el Parque Arauco.

De acuerdo a lo que señala el Diario Financiero, la firma tiene una serie proyección en lo económico, donde en el segundo trimestre de este año facturó 634 millones de dólares con ventas que superaron los 2,2 mil millones de la divisa estadounidense, lo que se tradujo en un crecimiento de 27,8% interanual.

Pero la apuesta de On no solo se remite a lo financiero, pues apuestan en transformarse en una empresa tecnológica. En esa línea, en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, la marca llenó las calles con su nueva tecnología LightSpray, la que promete crear zapatillas en menos de seis minutos y sin interacción humana.

La responsable de la llegada de la marca de zapatillas a Chile

Pero que On aterrizara en Chile no es producto del azar. Fiorella Palacios, peruana de 43 años, es la responsable de las operaciones de la sociedad en nuestro país. Con amplia experiencia en el mundo del marketing, fue contactada por On cuando estaba en Amazon.

"Me pareció una oportunidad que no podía dejar pasar", dice. Además, "aunque vivo hace muchos años afuera, adoro Latinoamérica, nunca he dejado de identificarme como latina y peruana", afirma al medio anteriormente citado.

"Fue una historia muy bonita, porque fue oportunista. Nuestros mercados más grandes en volumen son Brasil y México, pero se presentó esta oportunidad (de llegar a Chile) y sabiendo que el distribuidor es muy profesional (la empresa RunRun) y tiene mucha experiencia manejando tiendas, lo conversamos internamente y dijimos ¿por qué no? Es una ubicación muy alineada con la marca premium, nos hubiese gustado tener más metraje, pero en la tienda podemos invitar al consumidor a que entienda todo el potencial de la marca", destaca la peruana.