"Tan malos no eran": Alberto Abarza recupera su silla de ruedas y habla de los delincuentes que le hicieron el portonazo

21 sept. 2024 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 21 de septiembre, Carabineros informó que logró recuperar la silla de ruedas que la noche del pasado jueves se le robó al nadador paralímpico Alberto Abarza.

Cabe recordar que el triple medallista de bronce de París 2024 sufrió un violento asalto, que relató en exclusiva a Meganoticias.cl, donde expuso que fue apuntado con armas de fuego y golpeado mientras estaba en compañía de su hija de 13 años, en la comuna de Maipú.

"Tan malos no eran"

Gracias a que un vecino del sector encontró la silla y la dejó en una unidad policial, Carabineros se contactó con Alberto Abarza para que concurriera al lugar y pudiera verificar si correspondía a la suya.

Al recuperar el implemento, el deportista nacional dijo que "ya me deja más tranquilo, mucho más tranquilo. Es bueno no parar de entrenar, de ir a competir afuera, agradecer a la gente y a las mismas personas que la robaron, que la devolvieron y la dejaron por ahí, así que tan malos no eran".

Sobre cómo fue contactado por Carabineros, el deportista señaló que se comunicaron "con la mamá de mi hija mayor y vinimos a reconocer si era la silla y sí, era. Estaba un poco estropeada, pero nos va a servir mientras podemos mantenernos algunos meses".

El destacado nadador paralímpico agregó que el mango de su silla de ruedas estaba suelto y que "falta el cojín, pero eso se puede comprar". Asimismo, recalcó lo importante que era para él recuperarla, ya que, según sus palabras, "una silla nueva se demoraba tres meses en llegar".

Abraza agradeció al vecino que encontró la silla por haber ido a dejarla y también volvió a referirse a los antisociales que la sustrajeron: "Muchas gracias a los mismos chicos que la robaron y la dejaron por ahí".

Por su parte, el mayor Marcelino Espinoza, subprefecto administrativo de la Prefectura Santiago Rinconada, dijo que "es una satisfacción, gracias a la buena voluntad de los vecinos del sector, quienes tuvieron también la buena predisposición de acercarse a la unidad policial, confiar en Carabineros, para poder comunicarle a este deportista tan destacado de nuestro país y hacerle entrega de su silla de ruedas".

