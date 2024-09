Portonazo a Alberto Abarza: Carabineros informa que recuperó la silla de ruedas robada en violento asalto

21 sept. 2024 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 21 de septiembre, Carabineros informó que recuperaron la silla de ruedas que la noche del pasado jueves había sido robada al nadador paralímpico Alberto Abarza.

El triple medallista de bronce de París 2024 sufrió un violento asalto, que relató en exclusiva a Meganoticias.cl, donde expuso que fue apuntado con armas de fuego y golpeado mientras estaba en compañía de su hija de 13 años, en la comuna de Maipú.

Carabineros recupera silla de ruedas de Alberto Abarza

"Gracias al completo despliegue realizado por parte de Carabineros de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú, se recuperó la silla de ruedas que fue cobardemente robada a un deportista nacional durante las últimas horas", informó la institución policial en sus redes sociales.

Además, la policía uniformada indicó que "continuamos realizando las diligencias para dar con el paradero de los delincuentes".

"La silla de ruedas son mis piernas"

El deportista había explicado ayer en Meganoticias Prime que su silla de ruedas es fundamental para movilizarse y desarrollar su vida normalmente.

"La silla de ruedas son mis piernas, con lo que me movilizo a todas partes, con lo que hago deporte. Entonces es una silla de ruedas muy especial, de carbono y mandar a hacerla se demora tres meses (...) me deja, no postrado, pero mayormente inmovilizado de poder hacer mis actividades diariamente", contó.

