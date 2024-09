"Para mí fue un homicidio, no un accidente": El relato de madre de joven que murió atropellada por un médico en Vitacura

16 sept. 2024 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

El martes 16 de julio de 2024, un fatal atropello terminó con la vida de Yaritza Paulina Fuentes, joven de 28 años conocida como "Pauli", quien al cruzar un paso peatonal en Vitacura, habría sido embestida y atropellada por un médico dermatólogo de nacionalizada venezolana, identificado como José Colina.

El hombre, en su primera declaración, dijo que la joven cruzó corriendo, versión que fue desmentida gracias al registro de cámaras. Actualmente, Colina se encuentra con la cautelar de firma mensual y arraigo nacional.

"Para mí fue un homicidio, no un accidente"

La familia de "Pauli" interpuso una nueva querella para buscar una condena más gravosa que la que rige para el hombre. La madre de la joven, Soraya Villarroel, en entrevista con Megainvestiga, enfatizó en que "para mí fue un homicidio, no un accidente".

Villaroel sinceró que: "Te toca sepultar a la hija, despedirte y vivir la otra realidad, que son las leyes, el Poder Judicial, fiscales y otros que se preocupan de las garantías del asesino (…). No comes, no duermes, no lo entiendes. Me tocó ser el pilar de la familia en todo sentido, uno se posterga, llora a escondidas cuando no está los otros niños".

Mabel Valdés, una testigo del trágico hecho, detalló que "yo bajé y me pillé con ese horror, que estaba la chica atropellada. Mi marido estaba estacionado afuera del condominio y el auto de él (José Colina) casi lleva, habrá sido un metro, arrastrando a la chica".

"Ella en un momento se trató de levantar, se giró y miró a este señor que la atropelló, y ella va y se toma de la pierna de él, y como que se desvanece. Lo único que ella alcanzó a decir 'mi mamá'", agregó Valdés.

Por último, la familia de la joven también apuntó a que el médico no asistió a "Pauli" tras el atropello. Incluso, Valdés reveló que, tras el trágico hecho, el hombre se contactó con la madre de la joven para contarle loocurrido y que ella pudiera llamar a un abogado.

Frente a esto, Soraya Villarroel, la mamá de la víctima, señaló que el imputado "en ningún rato contuvo a mi hija como médico, y le dijo 'oye, sabes que soy médico, no te muevas'. O sea, ni contención, ni asistencia, porque la contención se la dieron otras personas".