"Sabe que le dispararon, pero no quién lo envió": Hermana de comerciante baleado por sicario detalla su estado de salud

06 sept. 2024 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Erica Guzmán se refirió a la recuperación que ha tenido su hermano, el comerciante de 51 años y dueño de una cocinería en Concepción, que el 19 de julio pasado, recibió un disparo en la cabeza de parte de un sicario que había sido contratado por sus tres hijos.

Tras el intento de asesinato, sus tres hijos, junto con el sicario, de nacionalidad colombiana, quedaron en prisión preventiva por los seis meses que dure la investigación.

"Sabe que le dispararon, pero no quién lo envió"

La hermana de la víctima catalogó como "milagrosa" la recuperación, a pesar de que el proyectil que recibió el hombre no pudo ser extraído de su cabeza.

"Su proyectil no se va a extraer, por lo que me dice el doctor, que mundialmente no se puede extraer. Hay que esperar seis meses para volver a operarlo, para ponerle el platino", dijo al medio Sabes.cl.

"Ha estado bien, con terapia. Ahora está comiendo y se le sacó la tráquea. Está bien, evolucionando bien", agregó Erica, confirmando así el positivo avance en la recuperación del hombre de 51 años.

Respecto a las circunstancias en que se produjo el ataque, aseguró que su hermano desconoce que el impacto balístico lo habría recibido de parte de un sicario contratado, presuntamente, por sus hijos. "Él sabe que sí le dispararon. Pero no sabe quién lo envió. No creo que sea necesario decírselo aún para su recuperación", manifestó.