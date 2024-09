"Pensé que se llevaban la guagua": Realizan violenta encerrona a mujeres con bebé de 3 meses en Quinta Normal

06 sept. 2024 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos seis delincuentes realizaron una violenta encerrona a dos mujeres, mientras una de ellas cargaba a un bebé de 3 meses, en horas de la noche del jueves en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe de la encerrona en Quinta Normal?

El padre de las víctimas relató que salió de casa porque vio a sus "hijas que estaban gritando. Yo pensé que se llevaban la guagua. Había un auto chico afuera y lo salí persiguiendo, llegué hasta la esquina, de ahí anduve tres cuadras contra el tránsito, alcancé a topar uno de los autos y pensé ‘no, podrían darse vuelta y mandarme un balazo’".

El hombre contó que los delincuentes llegaron en "dos vehículos. Andaban como hasta ocho o nueve en el auto, estaban todos armados. Los que me apuntaron a mí andaban con rostro descubierto. Eran unas personas así como de 35 a 40 años, y los otros eran todos cabros chicos, y los más violentos eran los cabros chicos".

La encerrona ocurrió pasadas las 21:20 horas, "cuando una de mis hijas iba a guardar su auto acá (en la casa del hombre). Venían de Temuco, venían viajando", relató.

Captura de pantalla

Cuando se disponían a guardar el auto en la casa, sintió "los gritos, entonces yo iba a agarrar un palo que tengo ahí, salí, y me encuentro que estaban a mi hija asaltándola".

"Entonces, vi a un tipo ahí en un auto blanco, me apuntó con una pistola y me dijo: 'Ándate para adentro, si no te mato'", subrayó.

