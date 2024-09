Abogado de narcos que quedaron libres bajo fianza en Ovalle les recomienda que se entreguen

05 sept. 2024 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

Gran polémica desató la decisión del juez Luis Muñoz, del Juzgado de Garantía de Ovalle, en la región de Coquimbo, que permitió que quedara en libertad una presunta banda de 23 narcos a cambio de una fianza de $2 millones por cada uno.

La Corte de Apelaciones de La Serena decretó el día martes que todos los imputados deben ingresar a prisión preventiva, pero ahora el problema es que el paradero de estos sujetos es desconocido.

En entrevista exclusiva con Meganoticias, el abogado Carlos Silva, representante de 12 de los acusados, sostuvo que la resolución del juez Muñoz "se ajusta a derecho" y le recomendó a sus clientes "presentarse" ante las autoridades luego de la última decisión de la justicia.

"Resolución que se ajusta a derecho"

Silva valoró la primera decisión judicial, señalado que "es completa, es una resolución que se ajusta a derecho (...) Creo que la decisión del juez es una decisión que se adopta con los antecedentes que se le plantean en la audiencia".

De acuerdo al abogado, fue la Fiscalía la que no presentó los antecedentes que permitieran acreditar delitos imputados. "El Ministerio Público no entregó esos antecedentes y el juez lo que resuelve es que los antecedentes que le han expuesto no son suficientes para acreditar una asociatividad entre los imputados", afirmó.

Pero las culpabilidades de la polémica resolución no solo recaerían en el Ministerio Público, ya que según Silva, "los informes de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía (de Investigaciones) contenían errores".

"Creo que la resolución del juez se ajustó a los antecedentes precarios que fueron entregados por la Fiscalía en esa audiencia", reafirmó el defensor.

"Que se presenten"

Carlos Silva explicó que tras las órdenes de detención emanadas de la Corte de Apelaciones de La Serena, sus representados han decidido comunicarse con él solo de forma telemática, por lo que asegura "no tener contacto físico" con los imputados.

"La recomendación de esta defensa es que justamente ellos se presenten al llamamiento de esta resolución de la Corte de Apelaciones, en donde mantiene la prisión preventiva, mientras mañana (viernes) no debatamos temprano la resolución definitiva", indicó el letrado.

"Creo que presentarnos es una señal de que no tenemos miedo a enfrentarnos al proceso, ni tampoco que tenemos un peligro de fuga", cerró.

