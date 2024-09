Caso Audios: Qué dice el chat de Hermosilla que menciona a Álvaro Elizalde y cuál fue la respuesta del ministro

05 sept. 2024 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la entrega de las copias de los mensajes de WhatsApp contenidos en el teléfono de Luis Hermosilla, las primeras filtraciones dan cuenta de nuevas figuras que son mencionadas en las conversaciones del reconocido abogado.

Una de ellas es la del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro de Elizalde, quien fue nombrado en el marco del proceso de elección del fiscal nacional en 2022, que terminó siendo Ángel Valencia.

¿Qué dicen los chats de Luis Hermosilla que mencionan a Álvaro Elizalde?

El 12 de noviembre de 2022, cuando el Ejecutivo ya tenía en su poder el listado de postulantes elaborado por la Corte Suprema, Hermosilla se contactó con el abogado Francisco Feres.

"¿Tienes alguna novedad sobre la elección del fiscal?", preguntó, a lo cual Feres respondió: "El Gobierno sin decisión aún, yo veo el lunes con un café a dos ministras... muy peleado y dividido en senadores, ¿tú tienes algo nuevo?".

A esto, Hermosilla respondió que "Elizalde se está jugando a mil por Valencia", y Feres asintió agregando que "al igual que (Alfonso) de Urresti (PS)".

Cabe señalar que en ese entonces Elizalde aún no ocupaba el cargo de ministro de la Segpres y se desempeñaba como senador.

¿Qué dijo Álvaro Elizalde sobre los chats de Luis Hermosilla?

Al ser consultado sobre la conversación, Elizalde afirmó que en el proceso de elección del fiscal nacional apoyó "siempre las propuestas del Presidente de la República. En la primera votación voté a favor del señor Morales, en la segunda votación voté a favor de la señora Herrera, y en la tercera votación, cuando se habían rechazado las dos propuestas anteriores, me abstuve".

"No voté por el señor Valencia, y ustedes pueden ver mi intervención, señalando explícitamente que no lo hacía precisamente porque lo conozco desde hace mucho tiempo, una amistad desde los tiempos en que éramos estudiantes. Fui explícito y desde ese punto de vista me pareció prudente, razonable y responsable", explicó.

"No tengo intercambio de WhatsApp con Luis Hermosilla"

Por otro lado, el ministro recalcó: Quiero señalar con toda claridad que no tengo intercambio de WhatsApp con Luis Hermosilla, no tengo su teléfono, jamás hemos intercambiado WhatsApp".

Respecto a si tenía conocimiento de que se estaba ejerciendo presiones en favor de José Morales, Elizalde indicó que "cuando se producen estos planteamientos o propuestas obviamente hay todo tipo de conversaciones, pero lo relevante es cuando senador y senadora argumentan a un momento de votar".

Sobre su relación con Francisco Feres indicó que "lo conozco, pero no he hablado con él en años. Es conocido de conocidos, por decirlo de alguna manera".

Todo sobre Caso Audios