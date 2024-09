Llevan 10 días desaparecidos: Esto es lo último que se supo de pareja de amigos perdidos en Monte Patria

05 sept. 2024 - 09:08 hrs.

Hoy se cumplen 10 días desde que se perdió el rastro de María Rojas y Julio Muñoz, una pareja de amigos que permanece desaparecida desde el pasado lunes 26 de agosto. La hija de María, Yael Cortés, entregó mayores detalles de su búsqueda y lo último que se supo de ambos.

¿Qué se sabe de la pareja de amigos desaparecidos en Monte Patria?

En conversación con el medio El Ovallino, Yael explicó que Julio Muñoz "es un amigo de muchos años de ella (su madre, María Rojas). Él vive en El Palqui, pero trabaja para el norte", además de señalar que "la última vez que los vimos salieron a compartir una cerveza, y desde entonces no sabemos más de ellos. No tenemos información".

"Mi mamá es de contextura gruesa. La última vez que la vimos andaba con una calza burdeo, zapatillas y un chaleco calipso con mitad blanco", agregó.

Por otra parte, detalló que "la búsqueda ha sido intensa, pero sin ningún resultado hasta ahora. Hemos andado por todos lados. Incluso contratamos una médium, porque no encontramos más solución. (...) Por donde nosotros vivimos es un paisaje lleno de cerros, por eso la hemos buscado por todos esos cerros".

Facebook

En tanto, el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, aseguró al medio citado, en cuanto a la investigación, que "no sabemos los motivos. No sabemos si fueron llevados a la fuerza o eventualmente desaparecieron de forma voluntaria, que son hipótesis que no son descartables. Están siendo investigadas cada una de ellas".

No obstante, Yael deshecha esta segunda hipótesis, subrayando que "es muy extraño todo, pero debo decir que mi mamá no acostumbrada a salir así, además que tiene una hija de 18 años que está estudiando. Entonces es imposible que ella se fuera así de la nada, porque ella estaba muy preocupada de mi hermana".

"Por eso yo descartaría esa hipótesis por parte de mi mamá. Por parte del otro hombre no podría decir mucho, porque él acostumbraba a irse algunos días, aunque no tantos tampoco", concluyó.