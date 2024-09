"No vengo por plata": El relato de los padres de Martín Reinoso, el menor que falleció por presunta negligencia médica

01 sept. 2024 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo 23 de octubre se llevará a cabo la formalización contra tres funcionarias del hospital San Juan de Dios de Los Andes, región de Valparaíso, debido a que se les acusa de presunta negligencia médica por la muerte del pequeño Martín Reinoso, ocurrida el 14 de diciembre de 2019.

Cabe señalar que el menor fue llevado en varias oportunidades al recinto hospitalario. Sin embargo, era enviado para su casa y se le entregaron diagnósticos distintos en cada atención.

¿Qué dijeron los padres de Martín Reinoso?

En conversación con Meganoticias Alerta, el padre de Martín, Cristóbal Reinoso, recordó cómo empezaron las atenciones médicas y dijo que "lo trajimos tres veces al hospital de Los Andes, en el cual las atenciones prestadas se ajustaban a lo que decían en ese minuto, pero lo mandaban a la casa a pesar de los exámenes que indicaban algún error".

"En tres oportunidades lo trajimos, con tres diagnósticos diferentes, los cuales ninguno de ellos le acertó a lo que Martín tenía. Fueron 5 médicos los que vieron a Martín en el lapso de una semana, de los cuales fiscalía solo indagó a tres", agregó Reinoso.

La misma idea reforzó la madre del menor, Stephanie Soto, quien recalcó que al pequeño Martín "todos los diagnósticos que le daban eran errados, todos fueron distintos. Todos me decían que eran virales (...)".

"No siguieron los protocolos, se supone que si un paciente consulta por segunda vez con el mismo cuadro, más un menor, debería quedar hospitalizado, y Martín consulto cuatro veces seguidas y no quedó, quedó hospitalizado en la última vez y ya porque no orinaba, no respiraba bien y se le hundían sus costillas", agregó la mujer.

La madre del menor, quien falleció el mismo día que cumplió los 2 años, señaló que, posteriormente, a su hijo le hicieron una radiografía, donde se evidenció que el menor presentaba una neumonía.

"Cuando deciden trasladarlo a pediatría, lo trasladan a una cama básica, no consiguen camas UCI. El médico de turno tampoco se comunica con el que va entrando y saliendo. Martín llega a pediatría, la enfermera que estaba ese día en ese turno, tampoco tenía idea del manejo que tenía que hacerle a Martín, no se atrevía a pincharle el brazo (...)", contó Stephanie.

Una defensa de una de las funcionarias ofreció una oferta económica

La madre de Martín también se refirió a la oferta económica que le ofrecieron con el fin de suspender condicionalmente el proceso.

Sobre lo anterior, Stephanie soto contó que "la rabia es inexplicable, es como las ganas de tenerla ahí y decirle 'cómo se te ocurre ofrecerme, mi hijo no es algo material, no lo estoy comprando, no te estoy cambiando una bolsita de dulces, es la vida de mi hijo que perdí por tu falta de protocolo, empatía, por tu profesionalismo'... Yo perdí a mi hijo, a quien perdí el mismo día de su cumpleaños".

En miras a la formalización de octubre, la madre de Martín hizo un llamado al Ministerio Público señalando que "le pido a la fiscalía de Los Andes a que se pongan los pantalones y hagan la pega como corresponde. Voy a llegar al final de esto. No vengo por plata, vengo a hacer justicia por mi hijo y que las responsables paguen como corresponde".

