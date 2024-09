¿Lluvias, frío, calor?: Jaime Leyton detalla pronóstico para primeros días de septiembre de cara a las Fiestas Patrias

01 sept. 2024 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de septiembre, muchos están expectantes acerca de cómo se comportará el tiempo durante los cinco días Fiestas Patrias que tendrá este 2024.

Debido a esto, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó un pronóstico detallado para los primeros días de este mes, en los cuales la nubosidad será predominante en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo Jaime Leyton?

El experto comenzó explicando que este domingo 1 de septiembre la capital tendrá una jornada con "nubosidad parcial", cuya temperatura máxima llegaría a unos 24° C. Sin embargo, la nubosidad más densa comenzará a ingresar en horas de la tarde.

Debido a los cielos cubiertos, para los días lunes y martes se espera un descenso en las temperaturas máximas, situándose en 15° C y 17° C, respectivamente.

"El día miércoles, con escasa nubosidad. La mínima se va a situar en 4° C y llegamos hasta agradables 21° C", explicó el profesional del tiempo al detallar que para el jueves se esperan "nubes altas" que situarán la máxima en Santiago en torno a los 23° C.

De acuerdo a Leyton, no se preveen lluvias para el inicio de septiembre. En tanto, para conocer cómo estará el tiempo durante Fiestas Patrias, aún se debe esperan un poco tener los datos que permitan generan el pronóstico para los cinco días de celebración.

