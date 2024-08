Descubren a falsos gendarmes que intentaron ingresar al Hospital de Puerto Montt

27 ag. 2024 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Hospital de Puerto Montt confirmó que, el pasado lunes 26, dos personas se hicieron pasar por funcionarios de Gendarmería de Chile con el fin de acceder al sector de Salud Mental del recinto hospitalario ubicado en la región de Los Lagos.

A raíz de aquello, la Subdirección Administrativa del establecimiento detalló que, una vez que estas personas llegaron al hospital, la situación fue alertada por el equipo de seguridad privada, quienes aplicaron los protocolos establecidos.

"Se constató que, tras los hechos, la atención y la seguridad de ningún paciente o usuario, como, asimismo, ningún funcionario, se vio involucrada", precisaron desde el hospital mediante un comunicado.

El documento confirmó que el equipo jurídico del Hospital Puerto Montt "se encuentra desarrollando el trabajo recopilatorio de los antecedentes para presentar de forma detallada la denuncia ante la Fiscalía local".

La presidenta de la Fenpruss, Marisol García, reconoció al medio local El Llanquihue que esta situación no le sorprendió. "No me llama la atención, porque esto ha pasado en otros hospitales también, sobre todo con los pacientes que están en salud mental judicializados".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del recinto, Fernanda Ampuero, precisó que tras activar los protocolos de seguridad se procuró manejar el tema con cautela, puesto que la situación "podría provocar pánico" entre los pacientes.