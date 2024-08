Jueza y abogado de Hermosilla viven tenso cruce en cuarta jornada de formalización: Cautelares se sabrían este martes

26 ag. 2024 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se desarrolló la cuarta jornada de formalización de Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, de soborno y lavado de activos, en el marco del Caso Audios.

Luego de los extensos días de audiencia, se espera que este martes la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago entregue las cautelares que el abogado deberá cumplir durante el tiempo que se realice la investigación de la causa.

El tenso cruce de la jueza con el abogado de Luis Hermosilla

La jornada de este lunes estuvo marcada por un tenso cruce entre la magistrada Mariana Leyton y el hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla.

Todo inició cuando el defensor señaló: "Señoría, está mal que una abogada grabe a su cliente y a un colega", haciendo referencia al audio que originó toda la polémica y que fue registrado por Leonarda Villalobos, quien también está siendo formalizada.

Ante esto, la jueza intervino en la exposición: "Abogado, disculpe que lo interrumpa, pero vamos con las consideraciones de derecho en relación a los hechos que se formulan". Pese a esto, Hermosilla quiso insistir en su punto y respondió: "Magistrado, tengo 13 horas para contestar".

Leyton replicó: "Así, abogado, pero yo dirijo la audiencia. Le solicito que si va a hacer apreciaciones, que digan relación con argumento y luego desarrolle el argumento. ¿Cuál es el fundamento?".

El abogado manifestó: "Tengo derecho a defender a mi cliente, por favor, no me interrumpa porque tengo derecho a hablar, le pido que me escuche. Son 12 horas y medias de cargos que tengo que contestar, con la excusa del contexto. Esto que acabo de mencionar, magistrado, fue mencionado 14 veces, el tema del audio, y, por lo tanto, yo tengo legítimo derecho magistrado, no depende de usted, está en el Código Procesal Penal y en la Constitución, yo tengo derecho a ejercer la defensa para contestar lo que se ha dicho. Si yo estuviera refiriéndome a cosas que no se dijeron en la contraparte, está bien, pero usted los dejó hablar sobre le tema y yo tengo un derecho constitucional a defender a mi cliente".

De todos modos, la jueza reiteró: "Está bien, pero vaya argumentando primero, luego hace las apreciaciones, eso es lo que estoy diciendo".

A raíz de esto, Juan Pablo Hermosilla sentenció: "Pero si el orden lo defino yo, magistrado, de las alegaciones".

¿Qué dijo Juan Pablo Hermosilla tras la audiencia?

Una vez finalizada la cuarta jornada de audiencia, el defensor se refirió a este cruce de palabras y manifestó: "No entendí mucho, porque yo creo que llevaba diez segundos hablando, entonces no entendí mucho qué pasó. Pero yo cuando estoy ahí adentro estoy ejerciendo un derecho constitucional, no un favor que me hace la jueza o nadie del Poder Judicial. Ese período ya pasó cuando volvimos a la democracia, yo estoy ejerciendo un derecho constitucional y yo tengo derecho a referirme a todo lo que se refirió la contraparte".

"Yo creo que no hubo nada a lo cual yo me refiriera que no fuera contestando al argumento de la contraparte", aseveró.

"Yo quiero entender que de buena fe ella pensó que yo me iba a meter en otras cosas, pero no me dejó avanzar", agregó.

Este marte se darían a conocer las cautelares para Luis Hermosilla

Este martes 27 de agosto, en una quinta jornada de audiencia, se dará una hora para realizar las réplicas y se espera que posterior a esto la magistrada entregue la resolución que establecerá las medidas cautelares que deberá cumplir Luis Hermosilla.

La decisión deberá ser tomada con base en tres puntos: la seguridad de la víctima, la seguridad para la investigación y también el peligro de fuga.

La Fiscalía está solicitando la medida cautelar de prisión preventiva para el abogado.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

