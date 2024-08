Gobernador Orrego y ola de crímenes en la capital: "Tenemos que implementar una terapia de shock"

25 ag. 2024 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la ola de crímenes que se han producido los últimos días en la Región Metropolitana y que finalizó este domingo en la mañana con la muerte de un funcionario de Carabineros en las inmediaciones del Teatro Caupolicán, ubicado en la comuna de Santiago.

En un contacto con Meganoticias, la autoridad se refirió a lo que se vive a nivel país y habló de "implementar una terapia de shock".

¿Qué dijo el gobernador?

Orrego comenzó enviando su "más sentido pésame a la familia del carabinero que fue asesinado", añadiendo que "no podemos acostumbrarnos a los crímenes que estamos viendo. Llevamos 9 personas asesinas en los últimos días, tenemos disparos en supermercado, gente que aparece muerta y amarrada con sábanas y hasta casas de tortura".

Agregó que "lo he dicho y lo reitero, necesitamos medidas de fondo: Primero, perseguir el dinero de estas bandas; segundo, aislar a los líderes de estas organizaciones criminales; y tercero, tener un efectivo control de armas de fuego. El Ejército no está haciendo su labor en este último punto".

Además, la autoridad no se quedó ahí y apuntó que "tenemos que implementar una terapia de shock. No podemos normalizar lo que sucede. Pedimos ayuda a comunidad, pero también necesitamos a las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen equipamiento e inteligencia... Hay un trabajo específico para desarticular las bandas criminales, porque los que mandan no se ensucian las manos".

Por todo lo anterior, hizo un llamado al Congreso: "Una vez más le digo al parlamento que trabajen en una ley para perseguir el delito bancario... Hay que actuar sentido de urgencia. Si un Carabinero va a al teatro y termina muerto, qué le espera al resto de la población".

Para cerrar, Orrego expuso que "está en juego nuestro futuro y nuestra democracia. Siempre, y esto se puede comprobar, tras estas guerras en la calle, vendrá la corrupción".

