"Se requieren medidas excepcionales": Orrego propone estado de excepción en la RM y critica el plan Calles sin Violencia

20 jul. 2024 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó la implementación del plan "Calles sin Violencia", el cual hasta hace poco solo estaba presente en algunas comunas de la región.

Recientemente, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que este plan del Gobierno será extendido a las 52 comunas de la RM.

Además, Orrego señaló que es necesaria una "terapia de shock" contra la delincuencia, por lo que propuso "declarar estado de excepción" para enfrentar la crisis.

Críticas de Orrego

Claudio Orrego cuestionó por qué comunas como Pedro Aguirre Cerda, Quilicura y Conchalí fueron excluidas anteriormente del programa. "Simplemente no se explica, salvo por no tener en conocimiento todo lo que pasa en el territorio", dijo.

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana (Aton)

El exmilitante de la DC, que va a la reelección en octubre, indicó además que el enfoque del plan era deficiente. "Creo que es un buen programa mal implementado", sostuvo.

Respecto a esto, dijo que "Hubo dos errores en el diseño: uno, tomar unas comunas y otras comunas vecinas no, como si el delito y el crimen organizado reconocieran el límite comunal y segundo, porque me parece que el índice de tasa de homicidio no es suficiente para medir el nivel de violencia de una comuna".

Orrego pide estado de excepción

Orrego subrayó la necesidad de una "terapia de shock" para enfrentar la crisis y propuso declarar estado de excepción. "Tener 18 homicidios un fin de semana es algo inédito en la historia de Santiago (...) Cuando esto ya empieza a escalar, tú tienes que dar una señal fuerte como sociedad, como Estado, de que el Estado está en control", apuntó.

"Nos faltan carabineros, nos faltan vehículos. Si las policías ya le están pidiendo ayuda a los municipios para hacer este trabajo, ¿Por qué no pedirle apoyo también a las Fuerzas Armadas que tienen equipamiento, recursos y tecnología? Yo creo que no hay que tener complejo. En un momento excepcional se requieren medidas excepcionales", finalizó.

