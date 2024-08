"No te des vuelta porque tengo pistola": Condenan a 5 años de cárcel a hombre que robó cadena de oro a peatón

23 ag. 2024 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago condenó a 5 años y un día de presidio a un hombre que realizó un robo en 2023 en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

El condenado quedó con inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos; y además obtuvo la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, precisó el TOP.

"No te des vuelta porque tengo pistola"

Los hechos ocurrieron cerca de las 15:30 del 17 de mayo de 2023, cuando el condenado se acercó a un hombre que se encontraba sentado en una banca junto a un acompañante en la esquina de avenida Ricardo Lyon y Andrés Bello, en Providencia.

En ese preciso momento, el delincuente abordó por la espalda a la víctima y señaló: "No te des vuelta porque tengo una pistola, entrégame las cosas, no ando solo, ando en una camioneta, no te des vuelta".

De acuerdo a la sentencia judicial, tras interceptar a la víctima, le arrebató la gargantilla de oro que llevaba en el cuello, la cual fue avaluada en $120.000, y luego huyó del lugar con la especie en su poder.

Finalmente, en un fallo unánime, el tribunal condenó al hombre en calidad de autor del delito consumado de robo con intimidación a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo.