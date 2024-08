Automotora chilena solicita su quiebra: Conoce los motivos para pedir su liquidación voluntaria

25 ag. 2024 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

La sociedad G.R Valdivieso, también conocida como "Automotora Valp", solicitó su liquidación voluntaria. En el documento presentado en el 13° Juzgado Civil de Santiago, la compañía afirma que la situación económica en la que se encuentran les hace imposible seguir adelante.

De hecho, destacan que se acude a esta instancia judicial "después de haber agotado todas las estrategias para recuperar la viabilidad del negocio".

La empresa, dedicada a la compraventa y servicio técnico de automóviles, que a su vez es concesionaria de Subaru, destaca que el complejo panorama se viene arrastrando hace unos pocos años.

¿Por qué Automotora Valp solicita su quiebra?

En el mencionado escrito, se especifica que "desde hace un tiempo a esta parte, con la pandemia por covid 19 específicamente, ha ido experimentando una baja sostenida e importante de las ventas, resintiendo la caja de Empresa Deudora, hasta hacer insostenible cumplir con las obligaciones contraídas, debiendo la representante legal con su patrimonio hacerse cargo de ellas".

Sin embargo, se recalca que "la empresa deudora no quiso bajar los brazos, buscando todas las alternativas posibles, como buscando inversionistas, obtener créditos, realizar su patrimonio personal para invertirlo en la empresa".

"Pero llegó a un punto de inflexión donde ya no encontraron inversionistas, no había más bienes que realizar y la banca no les otorgaba los préstamos necesarios", se estipula.

Respecto al total de deudas que sostiene Automotora Valp, estas aumentan a un total de $789.542.511. Dentro de los principales acreedores se encuentran Banco de Chile y Banco Santander.

