"Sabemos que no venía a nada malo": Habla la tía del hombre que murió tras supuesta detención ciudadana en La Florida

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes, un presunto asaltante murió luego de que fuera agredido en medio de una presunta detención ciudadana que se llevó a cabo en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes policiales, el altercado se produjo a eso de las 2:00 de la madrugada, cuando el sujeto en cuestión, un chileno de 23 años, se acercó a bordo de una motocicleta con encargo por robo a una pareja que estaba sentada en la Plaza Las Pitras.

La "detención ciudadana" se habría producido luego de que el hombre se acercó a la pareja y les pidió fuego para prender un cigarro. Ante la negativa, el sujeto habría sacado un arma de fuego y un arma blanca para amenazarlos, produciéndose un forcejeo en el que habría intervenido vecinos y que terminó de manera fatal.

¿Qué dijo la tía del fallecido?

La tía del hombre fallecido habló con Meganoticias Alerta y enfatizó en que su sobrino "era una buena persona" y que "no venía a nada malo".

"Sabemos que no venía a nada. Sabemos que no era de los trigos muy limpios, pero él no venía a nada malo", agregó.

Según la familiar, "él era una buena persona, de verdad, era una buena persona. Iba a dar ropa a la calle, iba a Peñalolén, conseguía ropa y se la daba a las personas".

Detienen a una persona por el homicidio de presunto asaltante

En horas de la tarde de este viernes fue detenida una de las personas a las que el fallecido habría intentado robar. La fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Patricia Ibarra, informó que "se pasará a audiencia de control el día sábado, donde se expondrán todos los antecedentes recabados durante la noche y hoy (viernes) ante el tribunal para solicitar las medidas cautelares respectivas".

