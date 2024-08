"Esto es pérdida total": Conductor ebrio chocó quiosco en La Serena y ladrones se lo llevaron todo

21 ag. 2024 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor que manejaba en estado de ebriedad impactó contra un quiosco ubicado en el centro de la comuna de La Serena, región de Coquimbo, y posteriormente, un grupo de personas aprovechó el estado en que quedó el local para robarse la mercadería.

"Esto es pérdida total, he quedado sin trabajo"

El propietario del quiosco, identificado como José Malebrán, señaló que las pérdidas fueron totales y que el monto sustraído por los antisociales es cercano a un millón y medio de pesos, según consignó el diario local El Día.

"Se llevaron todos los cigarros y mercadería. Creo que eran varios sujetos", relató Malebrán, reconociendo, además, que debido al hecho quedó "prácticamente en la calle", dado que perdió su única fuente de ingresos.

"Este es el sustento que tenemos nosotros, pero esto es pérdida total, he quedado sin trabajo. En este momento no voy a poder seguir ejerciendo a no ser que recuperemos un quiosco", reconoció el suplementero.

Estado en que quedó el quiosco tras el choque (Facebook: La Cuarta Informa)

Sobre volver a trabajar, Malebrán señaló que la única posibilidad que tiene es pedir un crédito bancario para reconstruir su lugar de trabajo, debido a que este resultó con graves daños estructurales por el impacto del vehículo.

Según informó Carabineros, se detuvo al conductor del automóvil, quien resultó con lesiones leves. Además, también se logró la detención de parte de las personas que habrían robado la mercadería.

