Aguinaldo de Fiestas Patrias: ¿Quiénes reciben este dinero y cuáles son los montos?

19 ag. 2024 - 21:27 hrs.

¿Qué pasó?

Queda menos de un mes para las Fiestas Patrias y el bolsillo de las familias se prepara para cinco días de celebración, por eso el aguinaldo se vuelve una ayuda clave en septiembre.

Los juegos típicos, la chicha y la empanada. Todo eso podrá disfrutar en el fin de semana XL. Son cinco días, donde las familias no solo esperan prender la parrilla, sino que también el famoso aguinaldo “dieciochero”.

Presupuesto

Cada peso cuenta, en tiempos donde el dinero no rinde como antes. Un estudio de Edenred, reveló que un 37,56 % de los trabajadores, cree que recibirán entre 50 mil y 100 mil pesos de aguinaldo.

Un 55% utilizará esos recursos para comprar comida y bebestibles relacionados con la celebración, un 19% lo destinará para el pago de deudas y un 18% prefiere recibir tarjeta de alimentación en vez de efectivo.

Estudio

Cristián Briceño, director de Marketing y Experiencia de Edenred contó que "en cuanto a la forma de pago si bien el efectivo sigue siendo la alternativa tradicional más elegida por los trabajadores, las tarjetas de alimentación han ganado popularidad, esto debido a que cada año nos gusta más celebrar nuestras Fiestas Patrias y lo que buscan ellos es tener el dinero suficiente para comprar comida".

Y si seguimos mirando los datos, hay un grupo de la población que no cuenta con este beneficio, según una encuesta de trabajando.com, un 35% de los trabajadores, no recibirán aguinaldo para el 18 de septiembre. Lo que deja en evidencia que no es obligación de las empresas.

¿Es obligatorio?

Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing de Trabajando.com, comentó que "si esto está establecido en los contratos laborales o en un acuerdo sindical, si lo es. También cuando las empresas, pese a no tener esto en el contrato lo hayan pagado de manera sistemática, pasa a ser un derecho adquirido para los trabajadores".

Ahora, si usted trabaja en el sector público, el aguinaldo fluctúa entre los 59 mil y 85 mil pesos. En el caso de los pensionados, el monto alcanzará los 24.261 pesos, los que se pagarán junto a la pensión de septiembre y si tiene cargas familiares, podría subir 12.446 pesos por persona.

