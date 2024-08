Más de 4 mil venezolanos se reúnen en el Parque Almagro de Santiago en movilización contra Maduro

Este sábado por la tarde, cerca de 4 mil venezolanos residentes en Chile se congregaron en el Parque Almagro, en el centro de Santiago, como parte de una manifestación organizada por la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Los asistentes se unieron en respuesta a la convocatoria liderada por María Corina Machado, destacada figura de la oposición, que busca reivindicar el triunfo del candidato disidente Edmundo González en las elecciones del 28 de julio.

La protesta, que se extendió a más de 350 ciudades en Venezuela y otros países, tuvo su epicentro en Chile con una concentración que comenzó en el Parque Almagro. Desde allí, los participantes avanzaron por el Paseo Bulnes, según muestran los registros y videos compartidos en redes sociales.

En las imágenes publicadas en X, se observó una masiva presencia de manifestantes que llenaron una cuadra del Parque Almagro hacia el norte, extendiéndose hasta la calle Cóndor.

La convocatoria fue promovida por Machado, la abogada y diplomática venezolana Guaraquena Gutiérrez y el grupo Comando Con Venezuela (ConVzla) en Chile, bajo el lema de una "Gran protesta mundial por la verdad". Se solicitó a los asistentes que llevaran sus actas electorales y la bandera venezolana.

"Hoy tenemos más fuerza que nunca", dijo María Corina Machado ante la multitud de la movilización principal que se desarrolló en Caracas, capital de Venezuela.

"La voz del pueblo se respeta. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo es Edmundo González Urrutia", agregó.

"¡No vamos a dejar las calles!", advirtió Machado. "Con inteligencia, con prudencia, con resiliencia, con audacia y pacíficamente, porque la violencia le conviene a ellos (...). La protesta pacífica es nuestro derecho".

Machado afirma tener copias de más del 80% de las actas que demuestran la victoria de su candidato y desmontan el resultado oficial de 52% de los votos para Maduro.

Cubanos libres en Chile junto al pueblo de Venezuela en el parque almagro al grito de "Y no y no me da la gana una dictadura como la cubana"#HastaElFinal#Echenlebolas#MejorSinComunismo pic.twitter.com/jtKJXR5zpy