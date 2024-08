"No me gusta abusar de la situación": Les roban la camioneta en una encerrona, les piden un rescate y son estafados

15 ag. 2024 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo se registró una violenta encerrona en la comuna de San Miguel. En esta, los antisociales robaron una camioneta que una familia de La Florida recién había comprado para su negocio de "vulcanización móvil".

Sin embargo, para sorpresa de la familia afectada, los ladrones los han contactado en reiteradas ocasiones para pedir un rescate por el vehículo, siendo estafados con $160 mil por una persona que supuestamente había encontrado la camioneta y que pedía un "dinero" para entregarla.

Violenta encerrona y estafa posterior

Según explicó Yesenia, dueña de la camioneta, la víctima del robo fue uno de sus trabajadores, quien "trató de poder retener el vehículo, pero tiraron un balazo y arrancaron" con el vehículo que es el sustento de la familia y sus trabajadores.

"Yo vivo de esto y estoy desesperado porque tengo que pagar la camioneta, el caballero (a quien le compró el auto) me está acosando de que tengo que pagar, tengo que pagar y realmente no tengo", explicó Enrique, el padre de Yesenia, respecto a las nueve cuotas que aún le faltan por pagar.

Tras el robo, la familia fue contactada supuestamente por alguien que había encontrado el vehículo. "El día martes me llaman (...) me mandan fotos de la camioneta, era la camioneta, y me dicen que tengo que pagar 500 mil pesos, o si no ellos la desarman", relató Yesenia.

"Entre nuestra desesperación, nosotros les depositamos 50 mil pesos, nos llevaron a una bomba y me hicieron una videollamada, donde grabaron la voz de mi papá que me decía que sí la tenía (...) y en realidad mi papá no estaba con la camioneta. Nos estafaron en 160 mil pesos y ahora nuevamente me llamaron para hacerme lo mismo", agregó la víctima de este robo y estafa.

"No me gusta abusar de la situación"

Este jueves, nuevamente llamaron a Yesenia con el mismo "modus operandi" de la estafa, pero este audio quedó registrado por un equipo de Meganoticias, evidenciando la desfachatez con la que actúan estos antisociales.

¿Qué bomba te queda cerca para que nos topemos, chequees el vehículo y yo te lo entrego? Inmediatamente que te lo entregue, al tiro me vas a dar una recompensa a cambio. ¿Me entendí?", dijo el sujeto que llamó a Yesenia.

"Escúchame, no me gusta abusar de la situación, tampoco meterme en tu bolsillo. ¿Me entendí? Entonces dime con cuánto contai, porque sé que es tu herramienta de trabajo. ¿Me entendí?", agregó.

"Yo te puedo dar 50 lucas", le respondió Yesenia. "No, 500 lucas", le responde el estafador antes de terminar la comunicación.

