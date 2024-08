Isabel Amor afirma que despido del SernamEG de Los Ríos se debe a que "yo sea hija de un militar condenado por DDHH"

15 ag. 2024 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz de la polémica que generó el despido de Isabel Amor esta semana como directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de Los Ríos, luego de que estuviera solo 48 horas en el cargo, la socióloga señaló que la decisión se basó en sus antecedentes familiares, ya que es hija del militar Manuel Amor, quien fue condenado por crímenes contra los Derechos Humanos cometidos en la dictadura.

¿Qué dijo Isabel Amor?

En conversación con Meganoticias Alerta, señaló que en un principio no sabía los motivos de su desvinculación, pero "luego empezaron a salir las declaraciones, y con las declaraciones me quedó claro que esto tiene que ver con que yo sea hija de un militar condenado por Derechos Humanos (DDHH)".

"Me despidieron por ser hija de mi padre, porque mi padre es una persona que está condenada por la justicia por crímenes en dictadura", volvió a enfatizar la socióloga.

Sobre el proceso de postulación que realizó Amor para la vacante en el SernamEG de Los Ríos, donde los antecedentes son analizados en profundidad, la profesional afirmó que por los reclutadores deberían haber sabido quién era su padre.

"Yo creo que deben haberlo sabido, porque es un caso conocido, porque está en Internet y es cosa de googlearlo. La gente averigua todo y son muy exhaustivos. Entonces, si hay personas que me han enrostrado no haberlo dicho dentro del periodo de postulación, resulta que uno no tiene por qué andar diciendo cuál es la situación legal de sus familiares en los procesos de postulación", recalcó la socióloga.

Eso sí, cuando quedó seleccionada como directora del SernamEG, Amor afirmó que puso en conocimiento sus antecedentes familiares, con el fin de que los encargados "revisaran si iba a ver un problema".

Por último, y tras una larga charla con Rodrigo Sepúlveda, donde llegó incluso a las lágrimas, la profesional dijo sobre su despido, al que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, acusó que se debió a la pérdida de confianza, la socióloga expuso que "yo no sé qué información omití (...) cuando dicen los motivos por los que perdí la confianza, a mí me queda claro que esto tiene que ver con mi papá".

