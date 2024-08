"No lo quería dejar morir": Víctima de robo auxilió a ladrón herido de bala y lo llevó al consultorio

14 ag. 2024 - 10:39 hrs.

La Fiscalía de San Antonio se encuentra investigando una denuncia efectuada por una familia que sufrió un millonario robo en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

Lo llamativo del caso es que los delincuentes eran obreros de la construcción que se encontraban trabajando en la ampliación de la vivienda cuando decidieron asaltar el hogar.

Según consigna la acusación penal, en medio del atraco uno de los delincuentes fue herido a bala y socorrido por una de las víctimas del delito. Los demás atacantes se dieron a la fuga con un botín de 20 millones de pesos en efectivo y especies.

Eran maestros de confianza y los dejó solo en el hogar

Según consigna la documentación del caso que detalló el diario El Líder de San Antonio, a comienzos de este mes, los supuestos maestros comenzaron a trabajar en la ampliación de la casa.

Robo casa Cartagena (referencial) / Aton Chile

Sin embargo, un día la dueña del hogar junto a sus hijos viajaron fuera de la zona, por lo que su pareja quedó solo. Una mañana, este hombre salió a hacer unas compras y dejó a los obreros solos en su casa, pues eran de su confianza, además de que volvería en unos 30 minutos.

Mientras iba en el auto, notó que no llevaba su billetera y decidió volver a su hogar. En ese momento subió a su habitación y encontró a los trabajadores revolviendo sus cosas mientras escuchó que uno de ellos gritó "volvió".

En ese momento, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y amenazó a la víctima de 35 años. Sin embargo, hubo un forcejeo entre ambos, momento en que la pistola se disparó e hirió al ladrón.

Llevó al delincuente al consultorio para evitar su muerte

Tras el disparo, el sujeto comenzó a sangrar, por lo que el dueño de casa llamó a un servicio de urgencia, pero no obtuvo respuesta. El hombre se desesperó, por lo que lo subió a su camioneta y lo llevó al consultorio de Cartagena. "No supe qué hacer, no lo quería dejar morir", dijo la víctima, según consta la denuncia.

Tras el asalto, la familia recibió múltiples amenazas de que no denunciaran el hecho a Carabineros, sin embargo, después de un par de dudas, decidieron informar a la policía.

Los delincuentes robaron joyas de oro de 18 quilates, otras de oro blanco y oro rosado, un reloj de alta gama y 5 millones de pesos en efectivo. Por ahora, solo se conoce la identidad del herido, pero no de los otros atacantes, aunque Fiscalía investiga el caso.

Todo sobre Policial