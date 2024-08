¿No sabes qué hacer con tus ahorros? Estas son las recomendaciones de dos economistas

13 ag. 2024 - 20:12 hrs.

¿Qué pasó?

Si de educación financiera se habla, el ahorro es un aspecto fundamental en la economía personal. Si bien esta práctica puede tornarse difícil, la recomendación es siempre poder tener un fondo de reserva en caso de cualquier eventualidad.

Pero hay veces en que la forma en que ahorramos o invertimos puede comprender ciertos riesgos, generalmente condicionados por factores externos que están lejos de nuestro control. Es por eso que hay decisiones que es mejor tomar en ciertos momentos, y otras que es mejor omitir, dependiendo de la situación económica actual.

Al respecto, Héctor Osorio, economista de PKF aclara que lo primero es “preguntarnos para qué ahorramos y, sobre todo, cuál es nuestro horizonte de planificación. Esto significa identificar qué tanto tiempo esperamos mantener las inversiones que hemos desarrollado”.

“La idea siempre es que tengamos una mirada de largo plazo, que entendamos que el mercado bursátil es propenso a información nueva, que ante esa información nueva reacciona y eventualmente va a sobre reaccionar”, agrega.

Imagen referencial / Créditos: ATON

"Quienes no deben sobre reaccionar son aquellas personas que tienen un plan de ahorro, un plan de inversión, para el largo plazo", suma.

De la misma manera, advierte que esos mercados que se van más golpeados actualmente también pueden significar una oportunidad.

"Y si queremos de alguna forma aprovechar la situación contingente, esto es una baja significativa en los mercados a nivel global, quizás sea una posibilidad para volver a invertir, es decir, para de alguna forma comprar aquellos títulos que han tenido una baja más allá de lo que resulta razonable en las circunstancias que están enfrentando".

Nunca dejar de ahorrar

En casos de que el panorama económico actual no sea el mejor, la recomendación no es dejar de ahorrar. Así al menos lo apunta René Fernández, economista de la Universidad de Santiago.

"En ocasiones, ante el agobio que nos genera el mundo y los escenarios de incertidumbre, elegimos no hacer nada. Y ello es entendible, sin embargo, no es correcto desde un punto de vista financiero”, sostiene Fernández en primera instancia.

“Si es que no he podido evaluar bien la mejor inversión, elegiré inversiones simples, pero no dejaré de invertir. Al menos debo buscar que mi dinero no pierda el poder adquisitivo, para ello inversiones como depósitos a plazo o cuentas remuneradas son el mínimo, tener el dinero bajo el colchón no es una opción en estos tiempos”, recomienda.