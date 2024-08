Transportaba adultos mayores y niños: Video muestra a conductor atacando a "fierrazos" microbús en región de Valparaíso

11 ag. 2024 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Diferentes videos muestran a un conductor de un vehículo particular atacando a "fierrazos" un microbús del transporte público de la región de Valparaíso.

El hecho se registró en la ciudad de Viña del Mar, momento en que la micro se dirigía hacia Villa Alemana.

¿Cómo se iniciaron los hechos?

El periodista de Meganoticias Actualiza y corresponsal en la región de Valparaíso, Rodrigo Escobar, indicó que el hecho se generó luego de una discusión que tuvo el chofer del transporte público con el conductor del vehículo particular.

Meganoticias.

En el momento más crítico, el sujeto se bajó del automóvil y extrajo una herramienta de fierro, con la que empieza a quebrar los ventanales del microbús, el que transportaba adultos mayores y también niños. Después de golpear al bus, el individuo también lanzó piedras contra la micro.

Sobre la persona que cometió el acto vandálico, el periodista indicó que "por el momento no se ha logrado la detención del conductor". Eso sí, informó que ya hay una denuncia puesta por la línea a la que pertenece el microbús afectado.

¿Qué dijeron las autoridades?

Luis Torres, de la Federación de Conductores de Valparaíso, entregó los antecedentes del hecho y dijo que "lo que pasó es que no hubo espacio de la persona particular, y como no encontró el espacio, quedó metido casi con el bus. Entonces, se bajó o algo con un palo para romperle el video y a pegarle al conductor".

"La persona que está produciendo ese desmán, no tiene conciencia de que puede herir a la gente", agregó Torres.

Por otro lado, el Seremi de Transportes de Valparaíso, Edgardo Piqué, enfatizó en que "condenamos cualquier hecho de violencia que afecte a pasajeros y trabajadores del transporte público de nuestra región. No podemos normalizar este tipo de agresiones, las cuales deben ser denunciadas, investigadas y sancionadas".

Todo sobre Nacional