"No pude velar a mi papá en la casa porque no tenía luz": El drama de los extensos cortes de energía eléctrica en la RM

11 ag. 2024 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 11 de agosto, al menos 18.000 clientes continúan sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, esto luego del paso del intenso temporal de viento registrado hace ya 10 días en la capital.

Dentro de los afectados se encuentra un grupo de vecinos de la Población San Pablo y la Villa Manuel Acevedo de Pudahuel, quienes en Meganoticias Alerta dijeron no haber recibido la ayuda de ninguna autoridad desde que se desató la emergencia.

El drama de los prologados cortes de energía

"El temporal, lo único que vino a mostrar, es la precariedad del sistema eléctrico que nosotros tenemos, porque (...) estos cortes de luz se vienen haciendo desde hace hartos meses atrás", declaró Gloria, vecina del sector y miembro de la agrupación Fuerza Pobladora.

También explicó al periodista Danilo Villegas que su casa es como una "isla", al ser el único domicilio de su población que tiene suministro y en donde todos sus vecinos se han abastecido de energía para, por ejemplo, cargar sus celulares.

Pamela Rosas, vecina afectada por los cortes de luz en Pudahuel (Meganoticias)

"Ya estamos cansados, siempre nos están mintiendo. Aquí no ha venido ninguna autoridad. Llevamos cuatro días manifestándonos (...) y aun así nadie ha venido", sostuvo la mujer.

Otra de las vecinas afectadas es una adulta mayor, quien dijo haber perdido gran cantidad de alimentos y la cadena de frío de la insulina que necesita para su tratamiento médico. "Tengo que ir al consultorio a ver si me la cambian (la insulina) mañana", explicó.

"Todo lo que uno tiene guardado, las cosas que uno compra para el mes, se echaron a perder (...) ¿Y quién nos responde? Nadie", agregó al contar que con su hija desecharon mercadería que tenían congelada.

"No pude velar a mi papá en la casa"

Otro de los casos que reflejan el drama de estos prolongados cortes de energía es el de Pamela Rosas, quien, visiblemente emocionada, lamentó no haber podido velar a su padre en su casa producto de la falta de suministro.

"No pude velarlo en la casa porque no tenía luz, que es algo fundamental en una casa porque nosotros estamos pagando por un servicio (...) A las finales nosotros como pobladores siempre terminamos pagando las injusticias del sistema", contó Pamela al borde de las lágrimas.

"Todo dueño de casa tiene que ser velado en su casa y yo no pude por esto, porque no tenía luz. Sus últimos días los tuvimos que pasar con velas, porque no me llegaba luz", dijo la mujer al contar que tuvo que velar a su padre en la sede de la Junta de Vecinos.

