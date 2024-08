"¡Me equivoqué!": Ministra Tohá sufre lapsus en el Congreso y confunde al Presidente Boric con Sebastián Piñera

07 ag. 2024 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un incómodo pero gracioso momento protagonizó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, mientras hablaba ante el Congreso durante la tarde de este martes.

El episodio sucedió en una sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados en la que se abordó lo que fueron las recientes elecciones presidenciales en Venezuela en las que Nicolás Maduro se alzó nuevamente como líder del régimen chavista.

¿Qué dijo la ministra Tohá?

Tohá comenzó a hablar sobre el liderazgo del Presidente Gabriel Boric en la región, considerando que fue uno de los primeros mandatarios en cuestionar los comicios a propósito del posible fraude.

Así, la ministra señaló que "para eso está el liderazgo, para zanjar las diferencias cuando los acuerdos no son posibles, para diferenciar lo que se puede relativizar y lo que no, y para saber cuándo se puede eludir un tema y hacerle el quite y cuándo se debe enfrentar, aunque tenga costos, aunque genere incomodidades".

"El Presidente Piñera tiene a todo su Gobierno detrás"

"En eso el Presidente (Sebastián) Piñera tiene a todo su Gobierno detrás, sin excepción, sin matices. Muchas gracias", agregó Tohá, sin darse cuenta de su error.

La secretaria de Estado estaba acompañada del canciller Alberto van Klaveren, la ministra vocera Camila Vallejo y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y fue este último quien le advirtió sobre lo que había dicho.

El lapsus de Carolina Tohá, destacó el liderazgo de Boric pero nombra a Piñera. pic.twitter.com/TCQrn6nODp — .𝙉𝙚𝙡. 🇨🇱 (@ucnnss) August 7, 2024

"¿Qué dije? No, perdón, Presidente Boric, me equivoqué"

"¿Qué dije? No, perdón, Presidente Boric, me equivoqué", reconoció Tohá con una sonrisa, mientras algunos parlamentarios celebraban que hubiese mencionado al fallecido exmandatario.

"No aplaudan tanto, queridos", cerró riéndose la titular de Interior, a propósito de su equivocación.

