SEC formula cargos contra Enel por dos infracciones asociadas a cortes de luz

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló dos cargos contra la empresa Enel, por incumplir aspectos normativos relacionados con la restitución del suministro eléctrico y la no entrega de información sobre los tiempos de reposición, luego de los cortes de luz que se produjeran desde la noche del jueves 1 de agosto.



El organismo fiscalizador informó que desde que se tomó conocimiento de la Alerta Temprana Preventiva de vientos y lluvias que afectarían a la zona centro sur del país, se tomaron acciones, como instruir a las empresas para que adoptaran todas las medidas tendientes a evitar efectos negativos entre la ciudadanía.

Cortes de luz

En ese contexto, se les pidió reforzar sus cuadrillas de emergencias, sus equipos de call center y tener un trato prioritario a sus pacientes electrodependientes.



Una vez ocurridos los cortes de luz, la SEC ha estado monitoreando en terreno las labores de recuperación del servicio, comprobando la comisión de las dos infracciones.

Los cargos

La primera es una demora en la reposición del servicio, con clientes que ya alcanzan las 72 horas sin energía. La segunda infracción es por la no entrega información solicitada, mediante oficio, sobre el plan de recuperación de suministro que debía presentar Enel, reiteró el ente fiscalizador.

SEC

Por su parte, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, sostuvo que “la autoridad debe tomar decisiones y gestionar emergencias con información oportuna y veraz, por lo que si una empresa no entrega la información que se le ha requerido, esto afecta la posibilidad de gestionar una contingencia como la que estamos viviendo”.



La titular de la SEC añadió que “es inaceptable que los clientes tengan que pasar varios días sin suministro eléctrico y que no se cumplan los estándares que la norma establece para la recuperación del suministro”.



Desde el organismo fiscalizador añadieron que no descartan la aplicación de nuevos cargos y sanciones, si es que se comprueban nuevas infracciones a la normativa eléctrica.

