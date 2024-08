Gobierno ingresará este lunes la primera formulación de cargos contra Enel por cortes de luz

05 ag. 2024 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que durante este lunes el Ejecutivo ingresará la primera formulación de cargos contra una empresa de distribución de electricidad por los prolongados cortes de luz que se han registrado tras el sistema frontal de la semana pasada.

En su tradicional vocería de cada lunes, la vocera de Gobierno dio a conocer que la formulación de cargos apuntará contra Enel, en vista de que la compañía no ha respuesto su servicio en más de tres días en varios puntos de la Región Metropolitana, lo que se ha traducido en protestas y medidas como suspensión de clases de algunos establecimientos.

¿Qué dijo la ministra sobre los cortes de luz?

Desde La Moneda, Vallejo sostuvo que "las empresas transmisoras de energía no han estado a la altura y a nadie le cabe duda que no han estado a la altura. Particularmente, Enel en la Región Metropolitana ha tenido una respuesta totalmente insuficiente y vergonzosa, y esto se debe a una serie de incumplimientos".

"Hay incumplimientos tanto en lo que respecta al marco normativo legal, pero también hay incumplimientos respecto a sus propios compromisos que ha hecho con el Estado, con el Gobierno y la ciudadanía respecto a los plazos para cumplir en materia de reposición del suministro eléctrico a los hogares", agregó.

Foto referencial / ATON

La titular de la Segegob aseveró que además "se han incumplido no solamente los plazos que ellos se han autoimpuesto y que han comprometido en las primeras horas de la emergencia, sino que también respecto al despliegue de sus cuadrillas para reponer estos servicios. Es decir, la información ha sido parcial y eso evidentemente es grave".

"Que se repongan inmediatamente los servicios a los hogares afectados"

Así, llamó a que "se repongan inmediatamente los servicios a los hogares afectados, eso es lo prioritario. Y ante la evidente infracción a la ley y la normativa vigente, hoy vamos a ingresar la primera formulación de cargos contra las empresas de distribución, y digo la primera porque se siguen infringiendo normativas, esto lamentablemente no ha parado. Si vamos a ingresar la primera no quiere decir que no sigamos ingresando otras formulaciones de cargos en las próximas horas o días".

La secretaria de Estado explicó que mediante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) "hemos exigido las medidas de compensación que la propia ley establece respecto a la energía no suministrada y esto es importante diferenciarlo. Una cosa es la formulación de cargos por incumplimiento de los compromisos legales frente al Estado, y otras son las multas y exigencias de compensación a los hogares por la falta de horas de suministro de luz".

"Ya se ha instalado un grupo de funcionarios y funcionarias de la SEC en las oficinas de Enel para justamente fiscalizar la entrega de información. Necesitamos que la ciudadanía tenga certeza de la información entregada, pero también el Estado. No puede ser que se diga que hay cuadrillas desplegadas en ciertos territorios y cuando se va a monitorear estas cuadrillas no están trabajando", zanjó.

