Una máxima de 7°C y lluvia en Santiago: El pronóstico del tiempo de Jaime Leyton para la próxima semana

02 ag. 2024 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó una importante actualización acerca de las temperaturas que habrá en la Región Metropolitana y confirmó la llegada de heladas a mitad de la próxima semana.

De acuerdo a lo explicado por el experto, el próximo martes se espera el regreso de las lluvias a Santiago y una temperatura máxima de 7°C.

¿Qué dijo Jaime Leyton?

En relación con las heladas, el meteorólogo se refirió a la masa de aire de frío inestable que rodea a las regiones de la zona centro-sur del país.

Sobre ella mencionó que "mientras se mantenga esta inestabilidad, esta textura manchada sobre el azul océano y no tengamos los cielos despejados, no bajan demasiado las temperaturas mínimas. Por otra parte, no suben demasiado las temperaturas máximas (12° a 14° actuales)".

"Cuando comencemos a tener estos cielos despejados aquí en la zona central y desaparezca esta nubosidad, sí vamos a tener bajas temperaturas. Eso ocurre a mitad de la semana", alertó Jaime Leyton.

Jaime Leyton / Meganoticias

En ese contexto, confirmó que continuamos con el panorama invernal por las precipitaciones y las bajas temperaturas en la medida que la nubosidad desaparezca.

"Podríamos tener heladas en Santiago entre martes y miércoles. Es decir, cero grados", advirtió.

Máxima de 7° y lluvia para este martes

Leyton entregó detalles acerca de las bajas temperaturas que se avecinan a mitad de la próxima semana, y pronosticó que el miércoles habrá 0° y el jueves -1° en Santiago.

"Las máximas no suben más allá del día más cálido que va a ser el día de mañana sábado, donde vamos a tener 16°. De ahí en adelante, bajan tanto las temperaturas mínimas como máximas", dijo.

El meteorólogo advirtió que "el martes 6 de agosto, la máxima no va a pasar de los 7° en Santiago", para luego precisar que esa jornada se espera una mínima de 2°. Ese día también habrá "algo de lluvia que no es nada comparable con el evento en curso", aseguró.

