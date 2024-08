Barro alcanzó casas en Curanilahue tras desborde del río: Vecino reclama que no han recibido ayuda

02 ag. 2024 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Habitantes de la comuna de Curanilahue, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, se han visto afectados por el ingreso de barro a sus viviendas en medio del sistema frontal que ha afectado a la zona centro y sur de nuestro del país.

Son varios los vecinos que han tenido que levantar sus muebles producto del ingreso del agua a sus casas, debido a que, el pasado jueves, hubo un desborde del río aledaño a la localidad.

¿Qué han dicho los afectados?

Las lluvias que afectaron durante la jornada de ayer a la zona fueron propicias para que el barro alcanzara viviendas de Curanilahue, donde se ha necesitado usar desde hidrolavadoras hasta mangueras para limpiar las casas.

La tarde de este viernes, uno de los vecinos afectados, Mauricio García, conversó con Meganoticias y explicó la situación que vive en estos momentos.

"Nosotros el día de ayer nos empezamos a inundar a la una de la tarde. El agua subió aproximadamente hasta las cinco, y posteriormente a eso, bajó como a las ocho y media de la noche", aseguró el afectado.

Barro entra a casas en Curanilahue / Meganoticias

"Ayuda de personas no hemos tenido. Acá el municipio no se ha manifestado, no ha llegado gente a ayudarnos. La idea es que llegue gente a colaborarnos, esta es la segunda vez que nos inundamos en un mes y diez días, aproximadamente", lamentó.

García aseguró que el principal problema de lo ocurrido fue por la falta de canalización del río y apuntó al municipio por no realizar los trabajos correspondientes para evitar la lamentable situación.

"Durante mucho tiempo que ya no se está haciendo ese tipo de trabajos. Un tironcito de orejas para el municipio para que se pongan las pilas y empiecen a moverse", solicitó el vecino.

Todo sobre Sistema frontal