Voladura de techos y caída de objetos a la pista: Videos muestran efectos del viento en el aeropuerto de Santiago

La llegada del sistema frontal a la región Metropolitana, ha dejado diversos efectos en la capital, luego de que se regitraran ráfagas de viento de hasta 124 km/h, según informó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

Uno de los lugares que se vio afectado debido a los efectos del viento fue el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, donde incluso se tuvieron que suspender las operaciones.

De acuerdo a los registros que se han compartido, las ráfagas de viento provocaron diversos efectos en la losa del terminal aéreo, como la voladura de techos e incluso se pudo ver cómo una plancha metálica impactó contra el ventanal de la sala de embarque.

Las condiciones meteorológicas también ocasionaron la caída de diversos objetos a la pista de aterrizaje, lo que provocó que las operaciones aéreas estuvieran suspendidas durante la madrugada de este viernes.

Tras la revisión y despeje de las pistas del aeropuerto, las operaciones se reanudaron cerca de las 4 de la madrugada, según informó la Dirección Generan de Aeronáutica Civil (DGAC).

Adicionalmente, esta mañana desde el Aeropuerto de Santiago, hicieron un llamado a los pasajeros a verificar los estados de vuelos debido a las condiciones climatológicas.

WEATHER ALERT ! With gust of wind reaching 124 km/h, Arturo Merino Benítez International Airport (SCL), Santiago is closed, flights are being diverted to the alternate airports in Concepción and Mendoza in Chile.



