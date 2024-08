"Completamente absurdas": Tohá arremete contra declaraciones de Maduro por supuestos manifestantes entrenados en Chile

01 ag. 2024 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó los últimos dichos del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró que en Chile y Perú existían centros de entrenamiento de manifestantes para desestabilizar a su país.

"Son completamente absurdas"

"Respecto a las declaraciones del Presidente Maduro, queremos decir, en primer lugar, que son completamente absurdas", comenzó señalando la jefa de cartera en un punto de prensa.

"Chile es un país democrático, ha dado prueba de ello y de su consistencia, y una cosa que no hacemos es aquella que él mencionó", sostuvo.

En la oportunidad, la secretaria de Estado aseguró que los dichos del Mandatario "no solo son absurdas", sino que también "recuerdan otras declaraciones similares que uno ha escuchado en otros momentos".

Aton

Finalmente, comentó que "esa no es la forma de enfrentar las crisis al interior de los países. No es la forma de explicar los conflictos sociales, no lleva por buen camino a nadie".

"El flujo migratorio desde Venezuela no ha parado en ningún momento"

En la instancia, la ministra fue consultada sobre el temor que existe por un posible aumento de migrantes venezolanos en Chile debido a la crisis política que viven en su país.

La ministra afirmó que el flujo migratorio desde Venezuela "no ha parado en ningún momento", sino que solo "ha habido una baja". "Hubo momento mucho más crítico, recordemos la situación en Colchane en alguna época, el país estaba mucho menos preparado", comentó.

"Pero no es que va a empezar ahora un flujo migratorio. Lo que puede pasar es que se incremente y que alcance dimensiones mucho mayores. Y para eso nos tenemos que preparar y tenemos que aprender las lecciones", indicó.

"El consulado seguirá atendiendo con personal local"

En cuanto a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y cómo eso ha afectado a los servicios consulares, Tohá señaló que es algo que "nos preocupa".

"Nosotros en Chile vamos a hacer lo que corresponde respecto a que las delegaciones diplomáticas del país retornen. Sin embargo, el consulado seguirá atendiendo con personal local en Venezuela", aclaró.

En esa línea, comentó que esperan que desde Chile se pueda hacer algo similar próximamente para la comunidad venezolana, "porque esas personas, si necesitan cualquier antecedente para un trámite, requieren de documentación que si no hay oficina consultar no es posible tener".

