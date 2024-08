Gobierno califica de "irrisorios y ridículos" dichos de Maduro sobre supuesto entrenamiento de opositores en Chile

31 jul. 2024 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, reaccionó este miércoles a los dichos de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, quien aseguró más temprano que manifestantes opositores detenidos en las últimas horas habrían sido entrenados en Chile y Perú con la misión de desestabilizar su régimen.

En cadena nacional y frente a medios internacionales, el líder chavista afirmó que "todos los que fueron capturados en los destrozos, todos, vienen entrenados de Chile y Perú, de centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron al país hace 15 días con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar, y plata".

¿Qué dijo el canciller van Klaveren sobre los dichos de Maduro?

Van Klaveren habló esta tarde para dar a conocer la postura de Chile luego de que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazara una resolución para exigir transparencia al gobierno de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones del pasado domingo que dieron la victoria a Maduro.

Consultado sobre los dichos del líder venezolano, sostuvo que "francamente me parecen irrisorios y me parecen absolutamente ridículos".

Maduro este miércoles, con Simon Bolívar de fondo / AFP

"No vamos a entrar a responder estos epítetos y estas afirmaciones que no tienen el más mínimo fundamento. Son provocaciones y como tal preferiría no responder", agregó.

Monsalve dice que "cooperación diplomática ya no existe"

También este miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado sobre qué pasará con el acuerdo de colaboración policial que en enero pasado lo hizo viajar hasta Venezuela.

"La cooperación diplomática, evidentemente, ya no existe. Se retiraron los cuerpos diplomáticos de ambos países y además los cuerpos consulares de ambos países", dijo al respecto.

Así, Monsalve zanjó que "cooperación a ese nivel no va a haber. Las policías tienen mecanismos de control, yo espero que los mecanismos de cooperación que tienen las policías en América Latina puedan seguir funcionando".

Las protestas en Venezuela han dejado más de una docena de muertos y se desataron el pasado domingo, cuando Maduro fue proclamado triunfador de las elecciones presidenciales por el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) tras enfrentarse al opositor Edmundo González. Su victoria sigue siendo cuestionada a nivel mundial, a la espera de que se publiquen las actas oficiales de los comicios.