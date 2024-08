Desaparición de TENS Rosa Lira: Las contradicciones que acusa el hijo de la mujer a más de un mes del extravío

01 ag. 2024 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

Sigue la búsqueda de Rosa Alejandra Lira Saldías, mujer técnico en Enfermería de 53 años, que se encuentra desaparecida desde el 21 de junio en la región de Valparaíso. El hecho genera dudas en el círculo más cercano de Lira, por una serie de factores tras el extravío de la mujer.

Hugo Reyes, el hijo de Lira, ha sido quien ha establecido conversaciones con los medios de comunicación, comentó que cuando su madre llevaba semanas desaparecida, recibió una llamada de la persona con la que la extraviada mantenía un vínculo amoroso en la cual le explicaba lo acontecido.

Desde entonces, ha sido el propio Reyes quien viajó desde la región del Biobío para estar presente en las labores de búsqueda, pudiendo conversar con quienes la habrían visto por última vez. En una entrevista con Chilevisión, aseguró que "a mi madre la ven semanas antes de desaparecer y estaba bien, estaba feliz. Y en su trabajo no tenía ningún problema".

Las contradicciones que acusa el hijo de Lira

"Mi teoría acá es que terceras personas le hicieron algo a mi mamá. No estoy culpando a nadie, no estoy diciendo que alguna persona en particular fue; pero con todo lo que se sabe, la información que manejamos nosotros y los medios, existen posibilidades de que terceros hayan estado involucrados", agregó.

En ese sentido, hizo hincapié en que, entre los datos que ha contrastado del caso. Uno de ellos tiene que ver con la versión del predio en Peñaflor, donde vive su madre, y la segunda, con Ítalo, la pareja de la misma.

Reyes expone que pudo recabar antecedentes por parte del mentado arrendador previo, que habría tenido un contacto telefónico con Rosa antes de su desaparición. En él, la mujer habría notificado que iría a trabajar a Santiago, no pudiéndose conocer nada más de ellas hasta entonces.

"La hipótesis de que ella se haya ido a Santiago surgió por una supuesta llamada que realiza mi madre al arrendador, donde ella le avisa que se iba a ir a trabajar a Santiago", comentó el hombre.

Sin embargo, advierte que "nosotros investigando nos dimos cuenta de que nunca fue un llamado, fue un mensaje. Y cabe la coincidencia de que el WhatsApp se encuentra con eliminación de mensajes temporales y, por lo tanto, ese mensaje no es comprobable".

En esa misma conversación con el arrendador, luego de que este no le permitiera ingresar al predio, se dio cuenta de que "había otra persona que arrendaba acá", la cual no estaba en su conocimiento.

"Sabíamos solamente de mi mamá y de otra mujer que vivía acá y arrendaba una casa. Pero ahora nos enteramos que hay un tercer joven que arrienda también en este sector y al parecer todavía no se ha tomado su testimonio", dijo al respecto.

La tardía denuncia de la pareja de Rosa

El segundo antecedente que hace ruido en el entorno de la afectada, es la tardía respuesta que tuvo Ítalo, la pareja de Rosa, para denunciar. A propósito de eso, Reyes apunta que este "se había quedado tranquilo todo este tiempo de que mi mamá supuestamente estaba en Santiago y por eso no quiso poner una denuncia".

"En un momento se puso altanero, diciendo que no había hecho nada. No quería dar ningún tipo de declaración. Nos dijo que la única declaración que iba a dar es con su abogado", sentenció.