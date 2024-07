Encontraron su auto abandonado: ¿Qué se sabe del director de liceo que se encuentra desaparecido en Concepción?

30 jul. 2024 - 12:32 hrs.

La madrugada del martes 23 de julio se produjo la desaparición de Mauricio Toro Arosteguy, quien se desempeña como profesor y director del Liceo José Hipólito Salas y Toro de la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío.

Al hombre de 43 años se le perdió el rastro luego de que, presuntamente, saliera de madrugada desde su domicilio ubicado en el sector de Valle Noble, en la comuna de Concepción. A una semana de su enigmática desaparición, aún no hay pistas sobre su paradero.

¿Qué se sabe de la desaparición de Mauricio Toro en Concepción?

La información que se tiene es que a las 00:30 horas del martes 23 de julio, en plena madrugada, el docente salió de su casa con rumbo desconocido, a bordo de su vehículo, un JAC modelo J53 del año 2021.

La noche del miércoles 24, el automóvil fue encontrado abandonado en Avenida Costanera, cerca del puente La Mochita, a 10 kilómetros de distancia del domicilio del docente.

Mauricio Toro, profesor desaparecido en Concepción.

Desde que se produjo ese hallazgo, la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes están a cargo de la investigación, han concentrado los rastreos en el río Biobío y sus inmediaciones.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Hualpén, René Rodríguez, explicó a La Estrella de Concepción que desde el jueves pasado que están trabajando en la búsqueda de Mauricio Toro.

"Se realizaron buceos en el río Biobío en Concepción, en las cercanías del puente La Mochita y los días siguientes extendimos la búsqueda hasta la altura del Puente Industrial, revisando el borde costero desde Conce a Hualpen", explicó.

Rodríguez también precisó que "hubo rastreos terrestres a cargo del equipo Urban Search and Rescue (Usar) de Concepción y también tuvimos apoyo del equipo agreste de Lota. Nos encontramos a la espera de nuevas instrucciones para retomar la búsqueda por parte de la PDI, que entendemos están realizando nuevas diligencias".

El presidente de la Fundación Extraviados Biobío, Max Castillo, explicó que ellos se encuentran apoyando a la familia con asesorías legales y que por ahora no participarán en la búsqueda en terreno, aunque no descartan sumarse en un futuro.

"No hemos participado en la búsqueda en terreno porque nos abocamos al apoyo legal. No descartamos hacerlo, pero por el momento no lo haremos mientras se mantenga activa la búsqueda principal", explicó Castillo al mismo medio.

La última vez que se vio a Mauricio Toro, el hombre de 43 años vestía un pantalón negro, polerón negro y una casaca café con gorro y botones. También estaba utilizando unas zapatillas deportivas negras con rayas blancas.

En cuanto a sus rasgos físicos, Toro mide 1,78 metros de estatura, tiene el cabello canoso, los ojos de color verde, tez blanca y es de contextura media. Cualquier información sobre su paradero se puede entregar el número 133 de Carabineros, 134 de la PDI o al celular +569 8666 8825.

Detalles sobre la desaparición de Mauricio Toro (Facebook Fundación Extraviados Biobío)

Todo sobre Noticias Chile