"Quiero morir en mi patria": Venezolana en Chile sincera anhelos por volver a su país durante las elecciones

28 jul. 2024 - 16:11 hrs.

Más de un centenar de venezolanos residentes en Chile llegaron hasta el Parque Inés de Suárez, en la comuna de Providencia, para manifestar su apoyo en medio de las históricas elecciones presidenciales que enfrenta el país caribeño este domingo 28 de julio.

En Chile, de los 450 venezolanos residente, solo 2.659 pueden sufragar este domingo. Sin embargo, eso no fue impedimento para que incluso quienes no pueden emitir su voto se hayan congregado en las cercanías del consulado manifestar sus anhelos por volver a su país natal.

Los comicios de este domingo han sido catalogados como una elección “trascendental”, ya que los venezolanos deben decidir entre la continuidad del chavismo, que lleva 25 años en el poder; u optar por el cambio prometido por una oposición.

"Quiero morir en mi patria"

Durante un despacho realizado por Meganoticias desde el parque Inés de Suárez, una venezolana que vive en Chile contó que, pese a tener residencia definitiva, no le permitieron votar.

Venezolana residente en Chile

"Tengo mi cédula, mi pasaporte y me pusieron una traba. El pasaporte tenía que estar vigente. Por Dios, eso es miedo, eso es una cobardía del régimen que nos dejó por fuera a mucho de nosotros, pero no importa, porque los votos están", confesó.

La mujer también señaló que "estamos cansados de ver morir a nuestros familiares. Mi papá se me murió estando yo aquí en Chile, ni siquiera sé donde está el cuerpo de mi pobre viejo, eso es culpa tuya Nicolás -Maduro-".

En palabras hacia el actual Presidente Maduro, indicó: "Yo no te haré pagar esto, pero si hay un Dios todopoderoso que te va a hacer pagar, no solamente lo que me hiciste a mí, por lo que le has hecho a todos los venezolanos. Te vas Nicolás porque tu hora llegó, ya tú no tienes cabida entre nosotros".

Finalmente, la mujer sinceró uno de sus principales anhelos. "Agradezco a Chile, amo a Chile, tengo dos nietos chilenos y los voy a llegar en mi corazón, pero si Dios me lo permite yo quiero morir en mi patria, Venezuela".

