"¿Con quién está tu mamá?": El día que Ámbar Cornejo supo que Hugo Bustamante era el "Asesino del tambor"

En las principales librerías del país ya está disponible "La niña Ámbar: Crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado", una investigación realizada por la periodista Ivonne Toro que detalla la cruda historia de vida de Ámbar Cornejo y su asesinato en manos de Hugo Bustamante y su madre Denise Llanos.

El libro repasa la historia de los tres protagonistas del caso que conmocionó a Chile en 2020, cuando se reportó la desaparición de la menor de edad y, días más tarde, el hallazgo de su cuerpo en una vivienda de Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

La casa donde fueron encontrados los restos de la joven era compartida por Bustamante, Llanos y el hijo de esta (hermanastro menor de Ámbar e hijo de Juan Carlos Pérez, abusador sexual de la fallecida).

Cabe recordar que en el terreno de ese mismo domicilio, en junio de este año, se hallaron restos óseos que corresponderían a una madre y su hijo, asesinados por Hugo en 1996, según él confesó a Toro durante una entrevista para su libro.

¿Cómo se conocieron Hugo Bustamante y Denise Llanos?

Uno de los capítulos de la investigación está centrado en cómo se conocieron Hugo y Denise. Todo se remonta a 2019: él trabajaba como guardia de seguridad, pero renunció para prevenir que lo reconocieran en público y su prontuario se viralizara en redes sociales.

Si bien gozaba —insólitamente— del beneficio de libertad condicional desde 2016, sus antecedentes penales eran sinónimo de ser un peligro para la sociedad: además de protagonizar robos, en 2005 fue el autor del asesinato de Verónica Vásquez y su hijo Eugenio Honorato, cuyos cadáveres metió dentro de un tambor para enterrarlo en una casa que arrendó en Villa Alemana. Por este crimen, fue denominado como el "Asesino del tambor".

Tras renunciar como guardia, empezó a vender desayunos en la Feria El Belloto en Quilpué para ayudar el negocio de una de sus hermanas. En el local ya trabajaba una mujer, pero su puesto quedó vacante al poco tiempo de la llegada de Hugo: "Era una cabra bonita que no se movía ni pa' los temblores, no salía a vender porque le daba vergüenza", le contó a Ivonne.

¿Quién llegó a ocupar el cargo? Denise Llanos, que ya tenía experiencia como vendedora de calzones rotos y berlines. Cuando los entonces colegas se vieron por primera vez, fue amor a primera vista.

A la izquierda de la imagen, el detective Hugo Carreño Wittig, el primero en llegar a la vivienda donde Hugo Bustamante (en el centro) enterró a Vásquez y Honorato. A la derecha, el aspirante a detective, Ricardo Cyrano Díaz (archivo)

Bustamante y Llanos demostraron su química para ser socios desde los inicios de su romance. Dejaron de trabajar para la hermana de Hugo y emprendieron la venta de desayunos.

Ella dejó de vivir con su pareja de entonces, Manuel Queirolo García (desde 2021 en la cárcel por abuso sexual y producción de material pornográfico infantil, ambos delitos cometidos contra Ámbar), y se fue, junto a sus dos hijos, al departamento en Limache que obtuvo mediante un subsidio habitacional.

El día que Ámbar conoció a uno de sus asesinos

Bustamante era la tercera pareja "oficial" que la adolescente le conocía a su madre. En su conversación con Ivonne, él contó que "enganché con Ámbar un día tirándole el tarot. Ella me dijo '¿quién te contó cosas mías?'. 'Nadie, esto sale en las cartas'. Y no se las quiso seguir viendo, tuvo miedo. Estábamos súper bien, no teníamos ninguna, pero ninguna contra".

Por su parte, Denise rememoró ante la investigadora que Ámbar "al principio le tenía buena, después le agarró bronca cuando empecé a ir con Hugo al departamento de Limache. Era atrevida con él, no le daba las gracias y a él le gustaba que le diera las gracias".

Una amiga de Ámbar relató que la joven "le tenía miedo. Decía que él la miraba raro, la miraba mucho. Una vez la había intentado tocar, con la excusa de que él sabía brujería y algo de 'protección con los tres puntos'".

El libro detalla un encontrón que tuvieron los tres en un almuerzo, cuando ya convivían los tres más el hermano chico de la víctima: a Hugo no le gustó la forma en que Ámbar se dirigió a Denise al pedirle un vaso de bebida —para el sujeto, fue un gesto irrespetuoso hacia la madre, ya que no le dijo "por favor".

Frente a la casa de Hugo Bustamante en Villa Alemana, hay una animita en honor a Ámbar Cornejo (Google Maps)

¿Cómo supo Ámbar que Hugo Bustamante era el "Asesino del tambor"?

En su relación, el historial criminal de Bustamante no era un secreto para Llanos, pero sí para sus hijos: "Él me contó. Yo ya estaba enamorada, siempre pensando que se le iba a quitar eso que había hecho. Entonces, le di una oportunidad", señaló a la investigadora.

Denise creía que Ámbar se enteró del prontuario por medio de un amigo, pero la revelación se la hizo Mariana García Marín, la hija de Manuel Queirolo García.

Por cierto, Cornejo pasó sus últimos días de vida con ella, durmiendo bajo el mismo techo que el abusador sexual; pese a ello, la adolescente sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo. El rol de Mariana en la trama es que, además, fue la primera persona que denunció la desaparición de la menor, al dar aviso por el grupo de WhatsApp de los vecinos.

Un día que Ámbar la visitó a su casa, García Marín le realizó una pregunta que cambió todo: "Oye, ¿con quién está tu mamá ahora?". La joven respondió que con Hugo, un vecino que vivía metros más arriba por calle Covadonga, sin sospechar de los antecedentes de la pareja de su mamá.

En ese momento, Mariana le muestra una entrevista que el periodista Carlos Pinto le hizo a Bustamante después de asesinar a Vásquez y Honorato: "Es él, ¿cierto?", le preguntó, obteniendo una respuesta positiva.

Hugo Bustamante en entrevista con Carlos Pinto (canal de YouTube de TVN)

Lo que ocurrió después de esa revelación fue detallado por el hermano menor de Ámbar a Fiscalía: "Abre la puerta bruscamente del departamento y dice 'mamá, ¿por qué no me dijiste que era un asesino? Me mentiste, yo quiero que se vaya'. Él tomó sus cosas y se sentó en la cama, mi mamá lloraba a sus pies".

"Mi mamá decía que, por favor, lo dejara vivir ahí, que las relaciones a distancia no funcionan. Hugo dijo que se iba, después, que solo se quedaría si Ámbar decía que lo perdonaba por lo que había hecho antes", expuso el niño, dejando ver la actitud manipuladora del asesino.

Llanos recordó ese momento fiel a su estilo, sin sentir compasión por su primogénita, pero sí por su cómplice en el crimen: "Ámbar lo echa del departamento y él se fue así todo cabizbajo. Me dio pena porque se iba. Ámbar quería estar conmigo, pero no quería que estuviera con Hugo. Y yo quería estar con el Hugo".

Lejos de terminar su relación, ambos adultos continuaron su romance. Denise repartía sus días entre Ámbar y Bustamante, hasta que sucedió lo que él denominó como "roce fuerte": "Una vez se pegaron. Ámbar le levantó la mano a su mamá y la segunda vez Denise no le aguantó y le pegó una cachetada afuera de mi casa".

Denise Llanos detenida por su complicidad en el asesinato de Ámbar Cornejo (Aton)

El vínculo madre e hija siempre fue débil y terminó por quebrarse definitivamente cuando Llanos tomó a su hijo para irse a vivir con Hugo en calle Covadonga de Villa Alemana. La joven tenía 15 años cuando su mamá la abandonó en el departamento de Limache, dejándole $10.000 para subsistir.

Cornejo se mudó al domicilio de García Queirolo para pasar sus últimos días con Mariana y la hija de ella. A los pocos días después, Bustamante y Llanos empezaron a planificar el crudo asesinato de la menor.

