"Me mató el 'Flaco Lalo'": Víctima identificó al presunto autor de ataque antes de morir en San Antonio

26 jul. 2024 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana empezó el juicio contra dos acusados por el homicidio de una persona de 35 años de Llolleo, región de Valparaíso. El caso tiene la particularidad que, de acuerdo a testigos, la víctima fatal habría dicho quién fue su asesino antes de entrar en shock y posteriormente morir.

El caso se remonta al 8 de enero de 2022. Fue ese día cuando Sebastián Hernández, conocido como "El Zapallo" fue atacado a balazos, a tan solo una cuadra de su casa, de acuerdo a lo que consigna el medio local El Líder de San Antonio.

"Me mató el 'Flaco Lalo'"

Habrían sido dos delincuentes, que se movilizaban en un vehículo tipo jeep que pertenecía a la pareja de uno de ellos, quienes le dispararon en al menos en ocho ocasiones.

Si bien, "El Zapallo" falleció esa misma noche en el hospital Claudio Vicuña debido a los impactos de bala que recibió principalmente en el abdomen, en el trayecto hacia el centro asistencial, el hombre le dijo a testigos que lo socorrieron "me tiré, me mató el Flaco Lalo".

Imagen referencial / Créditos: ATON

Ese relato fue fundamental, pues la indagatoria de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía, pudo dar con la identidad del sindicado por "El Zapallo", siendo uno de los que hoy se encuentra en medio del juicio por el crimen.

El mencionado "Flaco Lalo" tendría 41 años y enfrenta cargos junto a su acompañante de ese día. "Tres testigos son concordantes, (uno) que estaba en ese momento 'me tiré, me tiré, me mató el Flaco Lalo', un segundo que iba atrás en el vehículo (en el que llevaban a la víctima al hospital) que escucha que se había tirado y el tercero que iba conduciendo y que por ir atento a eso no escucha, pero posiciona a los demás testigos y a la víctima en el vehículo y en el hospital", dijo uno de los detectives de la BH en el juicio".

Desde la Fiscalía esperan constatar que en el crimen habría existido planificación, razón por la cual solicitó que los participantes sean condenados por homicidio calificado, arriesgando penas de cadena perpetua.

Otros antecedentes que se han recopilado es que los acusados y la víctima fatal se conocían hace años al estar involucrados en un ilícito. Y días antes del homicidio habrían tenido una discusión en una tienda unos días antes.