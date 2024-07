"Calculó el tiempo y ahí la echó al bolso": Padres de bebé robada en Temuco entregan detalles inéditos de lo ocurrido

26 jul. 2024 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

El lunes 22 de julio, una bebé de cinco días de vida fue sustraída desde el Hospital de Temuco, en la región de La Araucanía, siendo momentos más tarde recuperada sana y salva, al mismo tiempo que quien presuntamente se la había llevado, una mujer de 45 años, fue detenida.

Tras el hecho, los padres de la menor que fue robada entregaron detalles inéditos de lo ocurrido y de cómo la mujer habría actuado de forma premeditada para llevarse a la recién nacida.

¿Qué dijeron los padres de la menor robada?

Sin revelar sus identidades, en conversación con 24 Horas la madre de la recién nacida entregó su relato, asegurando que “yo me empiezo a arreglar y en eso vuelvo y me dicen que tienen que pesarla. Le saqué la ropita, la pesaron y ella se puso a llorar. Entonces yo la empecé a pasear en el pasillito y en eso, entra esta mujer que nunca en mi vida la había visto antes”.

"Andaba regañando, porque decía que la habían cambiado de turno, que siempre le hacían lo mismo o algo así. Andaba con el uniforme clínico que usaban ellas, igual andaba con unos guantes blancos de látex y con credencial, entonces era una funcionaria", puntualizó.

Carabineros Araucanía

Posteriormente, agregó que "ella se va, después vuelve y me dice 'oye, qué linda tu bebé. Que Dios la bendiga'. Yo ahí pesco mis cosas para ir a cambiarme, entro al baño, salgo y ya no estaba".

Tras lo anterior, alertó a las matronas, quienes comenzaron a buscarla bajo la cama, explicándoles que "es una bebé de días, que cómo va a estar abajo de la cama. Por último, pedí que me mostraran las cámaras para ver si reconozco algo. No me dejaban, no me creían. En ningún momento se me ocurrió que podría haber sido ella".

Por su parte, el padre de la menor, indicó también al medio citado que las y los trabajadores "se reían, poco menos sentí que se estaban burlando", y que producto de esto, la mujer se sintió “juzgada” por no encontrar a su bebé.

“Lo premeditó todo”

Finalmente, desde el hospital accedieron a mostrarle las cámaras de seguridad a la madre, quien rápidamente identificó a la mujer. “Yo les digo ‘ella es’, ella la llevaba en el bolso”, sostuvo.

Mirando en retrospectiva a aquel momento, la madre reflexionó sobre los hechos, señalando que “ella (Paola Navarrete) lo premeditó todo. Ella andaba buscando a una niña por toda la ropita que le tenía puesta. Ella le cambió toda la ropa, no tenía nada de lo que yo le tenía puesto (…) calculó el tiempo y ahí la echó al bolso”.

Cabe recordar que este viernes 26 de julio se llevará a cabo la formalización de Paola Viviana Navarrete Riquelme, de 45 años, imputada por la sustracción de la menor.