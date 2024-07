"Me desperté cuando escuché los gritos": El relato de una vecina del niño que murió al caer de un edificio en La Florida

26 jul. 2024 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un alarmante episodio se vivió en la madrugada de este viernes, cuando un niño de seis años murió al caer de un edificio en la comuna de La Florida. La situación generó la llegada de personal policial, que ahora investiga las circunstancias del fatal accidente.

La caída se habría producido a eso de las 03:00 de la madrugada en la calle San Carlos de Ancud, cuando el pequeño estaba solo en la vivienda.

En concreto, el menor de edad se precipitó de un piso 7 y fue hallado por el conserje, quien más tarde dio aviso a Carabineros.

El relato de una vecina del sector

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", una vecina de la familia del niño explicó cómo se enteró de lo ocurrido, afirmando que se despertó por los gritos de las personas.

La vecina de la familia del niño en La Florida

"Escuché a unas personas hablando y pensé que era normal. Mi perrita empezó a ladrar y de la nada empecé a escuchar gritos súper desesperantes. Pensé que era una muchacha que le estaban robando", indicó.

A partir de allí, dijo: "Me asomo y encuentro todo lleno de patrullas y estaba la carpa. Lamentablemente, falleció nuestro vecinito. Mi mamá vende empanaditas y varias veces le íbamos a llevar empanadas al bebé".

"Lo impresionante es que yo no escuché nada"

Acerca de la madre del niño fallecido, la vecina explicó que "ella tiene su negocio de galletitas. Escuché por las noticias que supuestamente estaba vendiendo, que quién pide galletas a esa hora".

"Nosotros tenemos un grupo y el edificio es súper pequeño y a veces nos antojamos de dulces. Me imagino que un descuido... pasó lo que pasó", sostuvo.

El operativo tras la caída del niño del edificio

La vecina agregó que "lo impresionante es que yo no escuché nada. No escuché en ningún momento que el niño cayó. Me desperté cuando escuché los gritos".

Cabe destacar que aún no está clara la razón por la cual el niño se encontraba solo y a esa hora de la noche dentro del departamento, que además no contaba con una malla de seguridad.

