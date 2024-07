Madre que recorre de Valdivia a Santiago detuvo su caminata por estado de salud de su hijo: "El tiempo se nos acaba"

25 jul. 2024 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Inés Ailen Riquelme, la madre que camina de Valdivia a Santiago para recaudar fondos para el tratamiento contra el cáncer de su hijo Martín Vallejos, detuvo su caminata el pasado 24 de julio debido a una complicación de salud del niño.

Fue el 7 de junio cuando Riquelme inició la campaña "UnidosxMartín, Kilómetros de Amor", con el fin de reunir $1.200 millones para que su hijo pueda recibir un tratamiento de inmunoterapia en España, para tratar el agresivo cáncer neuroblastoma que padece.

"Martín está en el hospital -en Santiago-, no puedo seguir la caminata con él estando allá. De verdad no estoy tranquila, necesito estar con él y espero que comprendan que es difícil y necesito estar con él, verlo y ver qué tiene. No puedo estar sin mi hijo en esta situación", comunicó el miércoles.

"El tiempo se nos acaba"

En otros registros compartidos en la cuenta de Instagram oficial de la campaña (@unidosxmartin) mostró parte de lo que fue el reencuentro con su hijo en el hospital. La mañana de este jueves, la madre de Martín actualizó su estado de salud.

Madre de Martín Vallejos (Instagram)

"Estamos mucho más tranquilos como familia, es maravilloso poder estar con mi hijo acompañándolo. Contarles que anoche estuvo con controles cada cuatro horas, en la mañana le hicieron exámenes y salieron buenos y está con un virus que se llama rinovirus que puede haber ocasionado la fiebre", comentó.

"Gracias a Dios está bien, le darán el alta y a cuidarlo nomás y a cuidarse. Yo también estoy mejor, más tranquila, me asusté demasiado. En un niño oncológico todo puede ser (grave)", añadió.

Riquelme también sinceró que "el tiempo se nos acaba, necesitamos que nos ayuden a salvarle la vida a Martín, necesitamos recaudar estos $1.200 millones, solamente llevamos el 3,5% de la meta. Por favor, ayúdennos a salvarle la vida a Martín, estamos contra el tiempo, necesitamos que obtenga un tratamiento para salvarle la vida".

Reencuentro de Inés con Martín (Captura Instagram)

De acuerdo al último cómputo de la campaña, han logrado recaudar $42,8 millones de los $1.200 millones que necesitan para el tratamiento del niño, cifra que corresponde a solo el 3.57% de la meta final.

¿Cómo puedo donar?

Las personas interesadas en aportar en la campaña "UnidosxMartín, Kilómetros de Amor", pueden efectuar sus donaciones a la siguiente cuenta bancaria.

Ines Riquelme

Rut: 19.110.998-8

Banco Falabella

Cuenta Corriente

N° de cuenta: 19996250910

ailenriquelmet@gmail.com

Todo sobre Noticias Chile